Еда, электричество, лекарства: на чем стали экономить жители Эстонии?

«Цены росли с сумасшедшей скоростью, и большая часть людей ищет, где можно хоть немного сэкономить. В нашем опросе всего 19% респондентов ответили, что в прошлом месяце им не приходилось ограничивать какие-либо расходы», - сказала руководитель отдела розничных банковских услуг эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен.

«Некоторые пункты экономии просты и логичны – например, еда вне дома. Однако более печальные результаты заключаются в том, что 4% жителей Эстонии были вынуждены отказаться от покупки лекарств, а, например, 7% отложили какие-то медицинские расходы: например, посещение врача, операцию или что-то еще, – добавила Хакиайнен. – Еще 4% ответивших, чтобы сэкономить деньги, пришлось ограничить внеклассные занятия своих детей».

Больше всего ограничивали еду вне дома и заказ готовой еды на дом – так сделали 45% респондентов. Кроме того, 39% также сократили потребление электроэнергии дома, а 36% респондентов ограничили расходы на развлечения, например, на кино и театр.

Треть жителей Эстонии (33%) за последний месяц отказались от покупки новой одежды и обуви, а 30% отменили поездку. Кроме того, четверть респондентов была вынуждена прекратить регулярно откладывать деньги.

Если сравнивать страны Балтии, решения людей об ограничении расходов оказываются очень похожи. Что заметнее всего отличает эстонцев от жителей Латвии и Литвы, так это то, что наши южные соседи гораздо охотнее отказывались от развлечений. Если в Эстонии такие расходы в прошлом месяце пришлось ограничить 36% жителей, то в Латвии и Литве этот показатель составил 42%.