Кристьян Порт не верит, что Верховный суд Швейцарии удовлетворит апелляцию Наби

По словам команды Наби, путем подачи апелляции они хотят создать прецедент, который позволил бы отменить решение CAS в отношении спортсмена, нарушившего правила, и в том случае, если спортсмен не может определить источник случайного загрязнения.

«Мы подаем жалобу в Верховный суд Швейцарии на двух основаниях, — пояснил Керес. - Во-первых, швейцарские юристы считают, что решение, в котором CAS говорит, что спортсмен ничего неправильного не сделал, ни в чем не виноват и является жертвой обстоятельств, но при этом решение с такой же теплотой оставляет в силе его двухлетнее наказание. По мнению швейцарских юристов, это противоречит швейцарскому общественному уложению. Второе основание заключается в том, что Хейки, по сравнению с другими международными спортсменами, подвергся дискриминации, потому что, в отличие от других, он обязан компенсировать расходы, связанные с арбитражным разбирательством. На наш взгляд, это неоправдано и несправедливо».

Порт прокомментировал эту ситуацию в четверг в передаче «Ringvaade» следующим образом:

«Верховный суд Швейцарии не связан ни с характером, ни с логикой судебного процесса спортивного арбитража, ни с законами, ни с тем, что утверждает Хейки Наби, когда хочет опровергнуть постулат о том, что именно спортсмен должен доказать свою невиновность. Там только решается, были ли допущены в процессе разбирательства какие-то ошибки. Если в ходе процесса были совершены ошибки, все будет отозвано и суд будет вновь выносить решение. В спорте действует только такое правило: когда попадаешь в спортивное пространство с особыми правилами, заключаешь договор, согласно которому соревнуешься именно по этим правилам. Мы исходим из того, что спортсмен при наличии данного нарушения должен доказать, что его вина отсутствует или минимальна».

Однако Порт выразил надежду, что Наби продолжит соревноваться в будущем.

«Я надеюсь, что Хейки Наби сумеет собраться. Я думаю, что он хороший и волевой спортсмен. До сих пор он был очень успешным, что также кое-что говорит о сущности человека. Вне зависимости от того, какой бэкграунд, я ценю людей, способных выйти из плохой ситуации», — сказал он.

По словам самого Наби, важно, чтобы Международный суд признал его честным спортсменом.