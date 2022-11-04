Руководство компании Alexela, которая построила причал СПГ-терминала в Палдиски совместно с Infortar, не стало отвечать на вопрос, планирует ли оно продавать его государству.
В Alexela не подтвердили готовность продать государству причал СПГ-терминала
В Alexela не подтвердили готовность продать государству причал СПГ-терминала
Накануне стало известно, что правительство намерено выкупить причал у частных предприятий и выделило на эти цели 38 млн евро, пишет Rus.ERR.
При этом правительство решило отказаться от покупки доли в финском СПГ-терминале, которая, по правилам ЕС, могла бы дать Эстонии преимущество при покупке газа у соседей.
В письменном комментарии для «Актуальной камеры» глава Alexela Марти Хяэль сообщил, что если у Эстонии не будет собственного терминала и страна не получит привилегированных условий доступа к финскому терминалу, то это будет означать добровольное исключение эстонской перерабатывающей промышленности из конкуренции в регионе, что дорого обойдется всему обществу.