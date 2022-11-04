В Alexela не подтвердили готовность продать государству причал СПГ-терминала

При этом правительство решило отказаться от покупки доли в финском СПГ-терминале, которая, по правилам ЕС, могла бы дать Эстонии преимущество при покупке газа у соседей.

В письменном комментарии для «Актуальной камеры» глава Alexela Марти Хяэль сообщил, что если у Эстонии не будет собственного терминала и страна не получит привилегированных условий доступа к финскому терминалу, то это будет означать добровольное исключение эстонской перерабатывающей промышленности из конкуренции в регионе, что дорого обойдется всему обществу.