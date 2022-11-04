Видео ⟩ Смотрите исторический заплыв Тянака! Опубликован список ярчайших моментов серии WRC

Маркко Мяртин отметился своей победой в ралли Акрополя 2003 года, когда на одном из заездов эстонцу пришлось ехать с открытым капотом.

WRC momendid - Markko Märtin Фото: WRC

Тянак впервые упоминается в этом перечне за гонку 2015 года, когда гонщик на ралли Мехико 2015 упал в озеро и добирался до берега вплавь. Этот заплыв окрестили на манер «Титаника» - TiTänak-ом.

WRC momendid - TiTänak Фото: WRC

Второй раз Тянак упоминается уже в 2019 году, когда он и Мартин Ярвеоя завершили эру Себастьяна Ожье, став чемпионами мира.

Кстати, среди ярчайших моментов можно отметить и Ралли Эстонии. Это благодаря Калле Рованперя, который в 2021 году стал триумфатором на трассах Южной Эстонии, став благодаря этому в свои 20 лет самым молодым победителем.

WRC momendid - Rally Estonia ja Kalle Rovanperä. Фото: WRC

Ознакомиться со всеми яркими событиями можно на сайте серии WRC, там же фанаты ралли смогут выбрать свою пятерку фаворитов.