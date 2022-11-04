Сегодня утром на шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП, участниками которого стали грузовик и легковая машина.
На шоссе Таллинн – Тарту столкнулись грузовик и легковушка
На шоссе Таллинн – Тарту столкнулись грузовик и легковушка
Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 6.41. ДТП произошло в деревне Выыбу, что в пригороде Пайде.
Спасатели устранили риск возгорания легкового автомобиля и очистили дорогу от автомобильных обломков. Спасатели покинули место происшествия в 7.29.
Сотрудники скоро помощи осмотрели находившихся в машинах людей.
Полиция установит обстоятельства произошедшего.