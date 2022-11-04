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На шоссе Таллинн – Тарту столкнулись грузовик и легковушка

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн – Тарту столкнулись грузовик и легковушка
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ДТП на шоссе Таллинн - Тарту.
ДТП на шоссе Таллинн - Тарту. Фото: Lugeja fotod

Сегодня утром на шоссе Таллинн – Тарту произошло ДТП, участниками которого стали грузовик и легковая машина.

Сообщение об инциденте поступило в Центр тревоги в 6.41. ДТП произошло в деревне Выыбу, что в пригороде Пайде.

Спасатели устранили риск возгорания легкового автомобиля и очистили дорогу от автомобильных обломков. Спасатели покинули место происшествия в 7.29.

Сотрудники скоро помощи осмотрели находившихся в машинах людей.

Полиция установит обстоятельства произошедшего.

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