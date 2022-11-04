Отголосок трагедии в Таллинне: простое действие могло бы изменить ход событий

Пожар произошел ночью 31 октября в двухэтажном жилом доме, находящемся на улице Пилле в центре Таллинна. К моменту прибытия спасателей женщина средних лет сама выбралась из квартиры, находящейся на втором этаже, скорая помощь доставила ее в больницу.

Она сообщила спасателям, что в квартире остался еще один человек. Спасатели вошли в задымленную и полыхающую квартиру, обнаружили мужчину средних лет и передали его медикам скорой помощи. Однако реанимировать пострадавшего не удалось. Пожар, очаг которого находился в гостиной, спасатели смогли потушить довольно быстро.

Увы, как это часто бывает в Эстонии при пожарах с трагическим исходом, в этот раз Спасательный департамент также сообщил, что причиной могло быть небрежное курение. Согласно статистике, в этом году это был 31-й человек, погибший при пожаре.

Тармо Пярьяла. Фото: G4S

По сравнению с периодом 15-летней давности (в 2007 году при пожарах погибли 132 человека), число смертей от огня действительно обнадеживающе снизилось. Однако потеря каждого человека – большая трагедия, и довольным можно быть только тогда, когда число смертей при пожарах в год будет равняться нулю. А пока в Эстонии поставлена цель достичь уровня Северных стран, то есть статистически приблизительно 12 смертей при пожарах в год.