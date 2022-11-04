В последний день октября Спасательный департамент сообщил об очередном трагическом инциденте с огнем: в квартире в центре Таллинна при пожаре погиб человек – пожар начался, предположительно, из-за неосторожного курения. Дымового датчика, который мог бы предупредить об опасности, в квартире не было, пишет директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Отголосок трагедии в Таллинне: простое спасительное движение могло бы изменить ход событий
Пожар произошел ночью 31 октября в двухэтажном жилом доме, находящемся на улице Пилле в центре Таллинна. К моменту прибытия спасателей женщина средних лет сама выбралась из квартиры, находящейся на втором этаже, скорая помощь доставила ее в больницу.
Она сообщила спасателям, что в квартире есть еще один человек. Спасатели вошли в задымленную и полыхающую квартиру, обнаружили мужчину средних лет и передали его медикам скорой помощи. Реанимировать пострадавшего не удалось. Пожар, очаг которого находился в гостиной, спасатели смогли потушить довольно быстро.
Увы, как это часто бывает в Эстонии при трагических пожарах, в этот раз Спасательный департамент также сообщил, что причиной могло быть небрежное курение. Согласно статистике, в этом году это был 31-й человек, погибший при пожаре.
По сравнению с периодом 15-летней давности (в 2007 году при пожарах погибли 132 человека), число смертей от огня действительно обнадеживающе снизилось. Однако потеря каждого человека – большая трагедия, и довольным можно быть только тогда, когда число смертей при пожарах в год будет равняться нулю. А пока в Эстонии поставлена цель достичь уровня Северных стран, то есть статистически приблизительно 12 смертей при пожарах в год.
От обеих целей мы, к сожалению, довольно далеко. Можно ли привлечь за это кого-то к ответственности – и кого? Сложно сказать, а философствования задним числом не улучшат статистику и не вернут потерянные жизни. Однако каждый из нас может кое-что сделать.
По данным Спасательного департамента, в квартире, загоревшейся в понедельник ночью в Таллинне, не было дымового датчика, который является обязательным. Почему его не было? Теперь этого уже не узнать.
Однако стоит еще раз напомнить, что дымовой датчик – это не какой-то обязательный прибор, за отсутствие которого грозит лишь штраф. Речь идет об устройстве, которое спасает жизни. В глазах закона нет разницы, какой датчик дыма или угарного газа установлен у вас дома. И, к счастью, статистика показывает, что в большинстве домов какой-нибудь датчик все же есть. Чтобы на сердце было спокойно, будет разумным задуматься об установке умного датчика, который поможет предотвратить беду даже тогда, когда членов семьи нет дома или они крепко спят и просто не слышат сигнала тревоги.
Жизнь показывает, что трагические происшествия по-прежнему происходят слишком часто. Разумеется, несчастные случаи обычно происходят в самое неподходящее время и при стечении разных обстоятельств. Для обнаружения этих обстоятельств и созданы помощники, которые в будущем могут спасти жизнь и дом – наш, наших близких или соседей.
Установите у себя дома дымовой датчик и убедитесь, что у ваших ближайших родственников он тоже есть!