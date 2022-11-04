Влияние санкций: объем железнодорожных перевозок эстонской компании резко упал

Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчету за первые девять месяцев, объем грузоперевозок концерна Operail в Эстонии и Финляндии составил в сумме 5,2 миллиона тонн. Это на 48% меньше, чем за тот же период 2021 года. Из-за сокращения объема грузоперевозок было сокращено свыше сотни работников. Причиной сокращения объемов грузоперевозок являются санкции Эстонии и Европейского союза по отношению к странам-агрессорам, из-за чего прекратился транзит российских удобрений и белорусских нефтепродуктов через Эстонию.

Однако значительный рост за первые девять месяцев показали внутригосударственные мультимодальные грузоперевозки: их объем на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.

«Я рад, что работа в части внутригосударственных грузоперевозок принесла плоды, и рост был значительным. Мы перенесли с шоссе Эстонии на железную дорогу объём грузов примерно на 16 000 грузовых автомобилей, повысив этим безопасность шоссе для всех участников движения и сократив след транспортного сектора», – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

«Все-таки очевидно, что внутригосударственный грузооборот, эстонский импорт и экспорт, а также транзит в северном и южном направлениях не заменят в ближайшее время прежний транзит», – добавил он.