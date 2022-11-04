Объем грузоперевозок международного транспортного и логистического предприятия Operail за первые девять месяцев этого года составил 5,2 миллиона тонн, что вдвое меньше, чем за тот же период предыдущего года.
Влияние санкций: объем железнодорожных перевозок эстонской компании резко упал
Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчету за первые девять месяцев, объем грузоперевозок концерна Operail в Эстонии и Финляндии составил в сумме 5,2 миллиона тонн. Это на 48% меньше, чем за тот же период 2021 года. Из-за сокращения объема грузоперевозок было сокращено свыше сотни работников. Причиной сокращения объемов грузоперевозок являются санкции Эстонии и Европейского союза по отношению к странам-агрессорам, из-за чего прекратился транзит российских удобрений и белорусских нефтепродуктов через Эстонию.
Однако значительный рост за первые девять месяцев показали внутригосударственные мультимодальные грузоперевозки: их объем на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.
«Я рад, что работа в части внутригосударственных грузоперевозок принесла плоды, и рост был значительным. Мы перенесли с шоссе Эстонии на железную дорогу объём грузов примерно на 16 000 грузовых автомобилей, повысив этим безопасность шоссе для всех участников движения и сократив след транспортного сектора», – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.
«Все-таки очевидно, что внутригосударственный грузооборот, эстонский импорт и экспорт, а также транзит в северном и южном направлениях не заменят в ближайшее время прежний транзит», – добавил он.
Из-за сокращения объемов грузов бизнес-доходы Operail снизились с 55 миллионов евро до 42 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Концерн понес убытки в размере 3,5 миллиона евро за девять месяцев, в прошлом году он получил прибыль в размере 3,5 миллиона евро за тот же период. Убытки увеличились за счет чрезвычайных расходов, связанных с сокращениями, а также расходов на юридические и консультационные услуги, связанных с подготовкой к продаже активов. EBITDA, то есть прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, за девять месяцев уменьшилась до 5,7 миллионов евро. EBITDA за аналогичный период предыдущего года составила 13,4 миллиона евро.
Помимо внутригосударственных мультимодальных перевозок, справиться с трудным годом предприятию помог бизнес по сдаче вагонов в аренду, который продолжает приносить прибыль. Также помогли средства, накопленные в предыдущие годы. Однако мы всерьёз беспокоимся о будущем эстонского железнодорожного сектора.
«Вся железнодорожная инфраструктура в Эстонии уже много лет поддерживается за счет доходов от сдачи вагонов в аренду и больших объемов транзита. Сейчас транзит уменьшился в несколько раз, а затраты на содержание железной дороги остались прежними или растут вместе с общим ростом цен. Если в будущем за содержание всей железной дороги придется платить за счет местных грузов, то их перевозки перейдут на шоссе из-за цены, поэтому будущее железной дороги как самого безопасного и экологически чистого вида транспорта в Эстонии находится под серьезной угрозой, – заметил Тоомсалу. – Руководство Operail усердно работает над тем, чтобы грузы можно было перевозить по железной дороге и в будущем».
Operail — железнодорожное предприятие, принадлежащее Эстонской Республике, основными направлениями деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда подвижного состава.