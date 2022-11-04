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Влияние санкций: объем железнодорожных перевозок эстонской компании резко упал

rus.postimees.ee
Влияние санкций: объем железнодорожных перевозок эстонской компании резко упал
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Operail.
Operail. Фото: Raul Mee

Объем грузоперевозок международного транспортного и логистического предприятия Operail за первые девять месяцев этого года составил 5,2 миллиона тонн, что вдвое меньше, чем за тот же период предыдущего года.

Согласно неаудированному консолидированному промежуточному отчету за первые девять месяцев, объем грузоперевозок концерна Operail в Эстонии и Финляндии составил в сумме 5,2 миллиона тонн. Это на 48% меньше, чем за тот же период 2021 года. Из-за сокращения объема грузоперевозок было сокращено свыше сотни работников. Причиной сокращения объемов грузоперевозок являются санкции Эстонии и Европейского союза по отношению к странам-агрессорам, из-за чего прекратился транзит российских удобрений и белорусских нефтепродуктов через Эстонию.

Однако значительный рост за первые девять месяцев показали внутригосударственные мультимодальные грузоперевозки: их объем на 52% больше, чем за тот же период предыдущего года.

«Я рад, что работа в части внутригосударственных грузоперевозок принесла плоды, и рост был значительным. Мы перенесли с шоссе Эстонии на железную дорогу объём грузов примерно на 16 000 грузовых автомобилей, повысив этим безопасность шоссе для всех участников движения и сократив след транспортного сектора», – сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

«Все-таки очевидно, что внутригосударственный грузооборот, эстонский импорт и экспорт, а также транзит в северном и южном направлениях не заменят в ближайшее время прежний транзит», – добавил он.

Из-за сокращения объемов грузов бизнес-доходы Operail снизились с 55 миллионов евро до 42 миллионов евро по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Концерн понес убытки в размере 3,5 миллиона евро за девять месяцев, в прошлом году он получил прибыль в размере 3,5 миллиона евро за тот же период. Убытки увеличились за счет чрезвычайных расходов, связанных с сокращениями, а также расходов на юридические и консультационные услуги, связанных с подготовкой к продаже активов. EBITDA, то есть прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации, за девять месяцев уменьшилась до 5,7 миллионов евро. EBITDA за аналогичный период предыдущего года составила 13,4 миллиона евро.

Помимо внутригосударственных мультимодальных перевозок, справиться с трудным годом предприятию помог бизнес по сдаче вагонов в аренду, который продолжает приносить прибыль. Также помогли средства, накопленные в предыдущие годы. Однако мы всерьёз беспокоимся о будущем эстонского железнодорожного сектора.

«Вся железнодорожная инфраструктура в Эстонии уже много лет поддерживается за счет доходов от сдачи вагонов в аренду и больших объемов транзита. Сейчас транзит уменьшился в несколько раз, а затраты на содержание железной дороги остались прежними или растут вместе с общим ростом цен. Если в будущем за содержание всей железной дороги придется платить за счет местных грузов, то их перевозки перейдут на шоссе из-за цены, поэтому будущее железной дороги как самого безопасного и экологически чистого вида транспорта в Эстонии находится под серьезной угрозой, – заметил Тоомсалу. – Руководство Operail усердно работает над тем, чтобы грузы можно было перевозить по железной дороге и в будущем».

Operail — железнодорожное предприятие, принадлежащее Эстонской Республике, основными направлениями деятельности которого являются грузоперевозки, ремонт и строительство локомотивов и вагонов, а также аренда подвижного состава.

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