Пике неожиданно уходит из «Барселоны»

Жерар Пике является воспитанником «Барселоны». За первую команду он провёл 615 официальных матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров по команде.

Добавим, что по ходу своей карьеры Жерар Пике также поиграл за «Манчестер Юнайтед» и за «Сарагосу» (аренда).