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Пике неожиданно уходит из «Барселоны»

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Пике неожиданно уходит из «Барселоны»
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Жерар Пике.
Жерар Пике. Фото: Biel Alino

Известный испанский футболист Жерар Пике опубликовал в социальных сетях трогательное видео, сообщает «Еврофутбол». 35-летний защитник сообщил о решении покинуть «Барселону». Матч чемпионата Испании против «Альмерии», который состоится 5 ноября, станет для Пике последним на «Камп Ноу». 

Жерар Пике является воспитанником «Барселоны». За первую команду он провёл 615 официальных матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров по команде.

Добавим, что по ходу своей карьеры Жерар Пике также поиграл за «Манчестер Юнайтед» и за «Сарагосу» (аренда).

Отметим, что в нынешнем сезоне Пике не является твердым игроком основы «Барселоны».

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