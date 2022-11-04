Эксперт: чтобы получить лучшие кредитные условия, рассмотрите несколько предложений

Хотя на первый взгляд предложения банков по жилищным кредитам могут отличаться только предлагаемой процентной ставкой, все же есть аспекты, на которые следует обратить внимание, считает Корк. «Когда речь идет о кредите или его рефинансировании, одна из вещей, которые вы должны обязательно сравнить, – это плата за договор. Уже одно это обеспечит значительную экономию на сумме, которая должна быть выплачена сразу при подписании договора», – говорит Корк.

Всем заемщикам важно внимательно ознакомиться с условиями кредитного договора и четко представлять себе детали расторжения или досрочного погашения кредита.

«Поскольку молодые семьи, в частности, часто хотят купить новую недвижимость, чтобы через несколько лет заменить ее на другую, им необходимо уделять больше внимания таким деталям. Различия могут также заключаться в плате за изменение договора», – добавил он.

Существует также такой аспект, как сроки составления акта оценки – деталь, которая напрямую касается клиентов, покупающих жилье в новостройке. «В то время как одни банки хотят получить акт об оценке для принятия решения о финансировании кредита, в котором будет указана ожидаемая стоимость недвижимости, другие банки хотят получить отчет об оценке только после завершения строительства объекта, и его стоимость может отличаться от первоначальной цены», – пояснил Корк.