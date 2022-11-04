Сегодня, 4 октября, в 2:39 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем охотничьем домике в деревне Ярва-Мадизе в волости Ярва.
Галерея ⟩ Неизвестные подожгли охотничий домик
Неизвестные подожгли охотничий домик
По словам звонившего, людей в доме не было.
На момент прибытия спасателей горело одноэтажное здание, огонь вырывался из-под крыши всего здания.
Спасатели приступили к тушению пожара. В 5:08 пожар удалось локализовать. В 5:44 пожар был полностью потушен профессиональными спасателями из Аравете, Пайде и Тапа и спасателями-добровольцами из Ярва-Яани. В здании был датчик дыма.
По предварительным данным, это мог быть поджог.