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Галерея ⟩ Неизвестные подожгли охотничий домик

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Неизвестные подожгли охотничий домик
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Сегодня, 4 октября, в 2:39 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем охотничьем домике в деревне Ярва-Мадизе в волости Ярва.

По словам звонившего, людей в доме не было.

На момент прибытия спасателей горело одноэтажное здание, огонь вырывался из-под крыши всего здания.

Спасатели приступили к тушению пожара. В 5:08 пожар удалось локализовать. В 5:44 пожар был полностью потушен профессиональными спасателями из Аравете, Пайде и Тапа и спасателями-добровольцами из Ярва-Яани. В здании был датчик дыма.

По предварительным данным, это мог быть поджог.

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