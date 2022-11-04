Галерея ⟩ Неизвестные подожгли охотничий домик

По словам звонившего, людей в доме не было.

Спасатели приступили к тушению пожара. В 5:08 пожар удалось локализовать. В 5:44 пожар был полностью потушен профессиональными спасателями из Аравете, Пайде и Тапа и спасателями-добровольцами из Ярва-Яани. В здании был датчик дыма.