Депутатов местных самоуправлений хотят проверить на знание эстонского языка

Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг сообщила ERR, что министерство рассматривает возможность проверки уровня владения эстонским языком кандидатов как до, так и после выборов. «Чтобы была предварительная проверка для определенных людей, например, получивших школьное образование не на эстонском языке, но если в ходе предварительной проверки это не выяснится, и это станет ясно во время работы, тогда можно будет провести последующую проверку», – пояснила она.

По мнению гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, можно было бы вернуть закон, действовавший до 2001 года. «Тогда в законе было прописано определенное количество действий, которые депутат должен уметь делать на эстонском языке, и каждый человек, выдвигая свою кандидатуру, ставит галочку, что он с этими обязанностям справится», – сказал он.

«Скорее всего, процедура могла бы выглядеть так, что человека выбирают на основании его подтверждения, что он в достаточной мере владеет эстонским языком. И если потом в работе собрания выяснится, что он не справляется и ему требуется помощь переводчика, то, например, Языковой департамент мог бы оценить его уровень знания языка и передать это заключение в республиканскую избирательную комиссию, которая потом будет заниматься этим вопросом», - пояснил Томуск.