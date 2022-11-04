В Министерстве юстиции подумывают о введении проверок на знание эстонского языка депутатами волостных и городских собраний. В то же время, по словам председателя Таллиннского горсобрания Евгения Осиновского, волостные и городские собрания в недостаточной мере используют прописанные в законе правила, пишет ERR.
Депутатов местных самоуправлений хотят проверить на знание эстонского языка
Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг сообщила ERR, что министерство рассматривает возможность проверки уровня владения эстонским языком кандидатов как до, так и после выборов. «Чтобы была предварительная проверка для определенных людей, например, получивших школьное образование не на эстонском языке, но если в ходе предварительной проверки это не выяснится, и это станет ясно во время работы, тогда можно будет провести последующую проверку», – пояснила она.
По мнению гендиректора Языкового департамента Ильмара Томуска, можно было бы вернуть закон, действовавший до 2001 года. «Тогда в законе было прописано определенное количество действий, которые депутат должен уметь делать на эстонском языке, и каждый человек, выдвигая свою кандидатуру, ставит галочку, что он с этими обязанностям справится», – сказал он.
«Скорее всего, процедура могла бы выглядеть так, что человека выбирают на основании его подтверждения, что он в достаточной мере владеет эстонским языком. И если потом в работе собрания выяснится, что он не справляется и ему требуется помощь переводчика, то, например, Языковой департамент мог бы оценить его уровень знания языка и передать это заключение в республиканскую избирательную комиссию, которая потом будет заниматься этим вопросом», - пояснил Томуск.
По словам Данильсон-Ярг, если государство вводит требование к кандидатам по владению эстонским языком, то лишение мандата из-за незнания государственного языка оправдано, поскольку кандидат представил о себе ложные сведения.
«Предварительная проверка в этом смысле более результативна, потому что в этом случае человек не успеет принять участие в выборах, и будет возможность отдать свой голос кому-то другому», – добавила министр юстиции.
По оценке председателя Таллиннского горсобрания Евгения Осиновского, волостные и городские собрания и их председатели не пользуются в достаточной мере возможностями, которые и так предусмотрены законом. По его мнению, этими положениями закона следует пользоваться более решительно. Например, согласно закону, председатель собрания может прервать выступление на иностранном языке или вовсе лишить права выступать.
«Совет и его председатель должны следить за тем, чтобы работа велась на эстонском языке. Человек, который не говорит на рабочем языке этого учреждения, не может представлять своих избирателей, и на этом основании избирателю следует давать ему оценку», – добавил Осиновский.
По мнению Осиновского, требование определенного уровня владения языком может вызвать споры: «Каким образом мы проводим оценку, какой уровень владения языком достаточен, чтобы справиться с этой работой. Поэтому я думаю, что эффективнее решать эту проблему так, как это предусматривает сегодняшний закон».
Гендиректор Языкового совета Ильмар Томуск также не поддерживает ввод требования владеть языком на конкретном уровне. «До этого, конечно, не дойдет, потому что существует так много нюансов в доказательстве владения языком, и мы бы просто не смогли бы начинать производства по этим делам», – сказал он.
По словам министра юстиции, законопроект поступит на рассмотрение Рийгикогу в декабре.