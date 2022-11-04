В Таллинне проходит Балтийско-украинский молодежный форум

В этом году в центре внимания форума – НАТО, энергетическая безопасность и будущее Украины. В открытии мероприятия в Таллинне примут участие 100 молодых специалистов и официальных лиц из 20 стран мира. Рабочий язык мероприятия – английский.

Балтийско-украинский молодежный форум организован Эстонской ассоциацией НАТО в сотрудничестве с Департаментом общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО, Фондом Фридриха Эберта, Балтийско-американским фондом свободы, Министерством обороны Эстонии и Министерством иностранных дел.

Эстонская ассоциация НАТО организует форум уже в десятый раз. Чтобы отпраздновать годовщину и продемонстрировать солидарность с украинским государством, Балтийско-российский молодежный форум стал Балтийско-украинским молодежным форумом. На мероприятии выступят министр обороны Ханно Певкур, член Европарламента Урмас Паэт и старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики Джеймс Шерр. В дополнение к ним свой вклад вносят высокопоставленные должностные лица НАТО Беата Паташова и Петр Лунак из Департамента общественной дипломатии НАТО. Иванна Кузь из Центра анализа европейской политики приедет из США, чтобы выступить на мероприятии перед молодежью. Поскольку границы НАТО расширяются, организаторы пригласили для выступления эксперта по вопросам обороны и аналитика Юху Пюйконена из Финляндии.

На конференции также будет обсуждаться тема энергетической безопасности.