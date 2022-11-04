Комплекс для отдыха «Ууэвески», построенный по грандиозному бизнес-плану, но застигнутый врасплох трудными временами, по желанию Вильяндиской городской управы будет выставлен на аукцион с одной важной оговоркой: новый владелец должен разобрать здание по частям и перевезти его в другое место.
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Грандиозный бизнес-план провалился: центр отдыха выставят на продажу
Грандиозный бизнес-план провалился: центр отдыха выставят на продажу
Здания центра отдыха «Ууэвески» с начала октября находятся в ведении Вильяндиской городской управы. Перед этим было прекращено сотрудничество с компанией Uueveski Puhkekeskus, которая отвечала за обслуживание комплекса и более десяти лет следила за центром.