Грандиозный бизнес-план провалился: центр отдыха выставят на продажу

Здания центра отдыха «Ууэвески» с начала октября находятся в ведении Вильяндиской городской управы. Перед этим было прекращено сотрудничество с компанией Uueveski Puhkekeskus, которая отвечала за обслуживание комплекса и более десяти лет следила за центром.

По словам мэра Мадиса Тимпсона, городу центр не нужен и он не хочет снова сдавать его в аренду. «Эти здания уже амортищированы, и их нужно было бы отремонтировать», – сказал Тимпсон, добавив, что у предыдущих ответственных за центр дела шли не очень хорошо.