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Грандиозный бизнес-план провалился: центр отдыха выставят на продажу

Танель Ян Пальги
, репортер
Грандиозный бизнес-план провалился: центр отдыха выставят на продажу
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Фото: Marko Saarm

Комплекс для отдыха «Ууэвески», построенный по грандиозному бизнес-плану, но застигнутый врасплох трудными временами, по желанию Вильяндиской городской управы будет выставлен на аукцион с одной важной оговоркой: новый владелец должен разобрать здание по частям и перевезти его в другое место.

Здания центра отдыха «Ууэвески» с начала октября находятся в ведении Вильяндиской городской управы. Перед этим было прекращено сотрудничество с компанией Uueveski Puhkekeskus, которая отвечала за обслуживание комплекса и более десяти лет следила за центром.

По словам мэра Мадиса Тимпсона, городу центр не нужен и он не хочет снова сдавать его в аренду. «Эти здания уже амортищированы, и их нужно было бы отремонтировать», – сказал Тимпсон, добавив, что у предыдущих ответственных за центр дела шли не очень хорошо.

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