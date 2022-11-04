Эстонию в пятницу посещает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
В Эстонии находится с визитом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард
В Эстонии находится с визитом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард
В 11:30 в Зале независимости Банка Эстонии президент Европейского центрального банка прочитает на английском язык часовую лекцию на тему «Денежно-денежная политика в зоне евро». Лекция является частью серии лекций Банка Эстонии, посвященной профессору Рагнару Нурксе.
Все желающие могут смотреть лекцию в прямом эфире на сайте Банка Эстонии и на канале центробанка в Facebook. Участие на месте по приглашению.
В этот же день Кристин Лагард также встретится с членами правления Банка Эстонии, премьер-министром и министром финансов, а также с молодыми эстонскими предпринимателями.
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