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В Эстонии находится с визитом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард

BNS
В Эстонии находится с визитом президент Европейского центрального банка Кристин Лагард
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Кристин Лагард.
Кристин Лагард. Фото: WOLFGANG RATTAY

Эстонию в пятницу посещает президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

В 11:30 в Зале независимости Банка Эстонии президент Европейского центрального банка прочитает на английском язык часовую лекцию на тему «Денежно-денежная политика в зоне евро». Лекция является частью серии лекций Банка Эстонии, посвященной профессору Рагнару Нурксе.

Все желающие могут смотреть лекцию в прямом эфире на сайте Банка Эстонии и на канале центробанка в Facebook. Участие на месте по приглашению.

В этот же день Кристин Лагард также встретится с членами правления Банка Эстонии, премьер-министром и министром финансов, а также с молодыми эстонскими предпринимателями.

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