Гран-при Бразилии могут отменить из-за массовых беспорядков внутри страны

В южноамериканской стране в последние дни вспыхнули протесты, набравшие массовый характер. Причиной стали итоги выборов главы государства. Луис Игнасио Лула, согласно официальным данным, стал новым президентом Бразилии, сместив с поста действующего руководителя страны Жаира Болсонару. Однако не всем гражданам понравился такой результат, и они вышли на протесты.

Организаторы следят за ходом событий. Стороны, которые отвечают за проведение гонок, будут продолжать отслеживать ситуацию на протяжении еще нескольких дней, до того как будет вынесен окончательный вердикт о проведении этапа.

Протесты сейчас проходят и в Сан-Паулу, где собственно и должен пройти этап «Ф-1». Главной проблемой в городах сейчас называют пробки, которые не позволяют жить в привычном темпе – работа во многих сферах замедлилась, некоторые трассы остаются заблокированными, аэропорт работает с перебоями из-за того, что многие сотрудники не успевают добраться вовремя на работу (многие рейсы пришлось отменить).