Боксеру грозит пожизненное заключение в США за контарбанду партии кокаина весом 22 кг

По мнению следствия, именно Гогич осуществлял надзор за логистикой поставок наркотиков на борту грузовых судов, следующих из Южной Америки в Европу и проходящих через порты в США

Корабли грузили кокаином по ночам рядом с портами, где они располагались. Члены экипажа корабля поднимали грузы с катеров и прятали их в специальных транспортных контейнерах. А Горан присутствовал при загрузке каждой партии, пишет «Чемпионат».

Прокуратура утверждает, что Гогич контролировал все этапы операции: экипаж на борту коммерческих грузовых судов, наркоторговцев из Колумбии, работников скоростного катера, загружавших наркотики на корабли, и докеров в Европе, которые получали и выгружали поставки.

Американские власти смогли перехватить три партии в портах Филадельфии, Нью-Йорка и Нью-Джерси в 2019 году. А также изъяли кокаин в портах Перу, Панамы, Нидерландов и других стран.