Персона недели ⟩ Сделайте их богатыми, премьер-министр Риши Сунак Джи!

Вопрос по традиции решался выборами лидера консервативной партии. 24 октября не менее железная Мордонт (чемпионка по прыжкам в воду, офицер ВМФ) и всех утомивший Борис Джонсон (а мы соскучились!) сняли свои кандидатуры. После чего Сунак автоматически стал премьером, и 25 октября его вступление в должность официально закрепил король Карл III.

Еще до начала сверхкраткого премьерства своей главной конкурентки Риши Сунак заявлял, что ее меры поддержки национальной экономики приведут к катастрофе. В связи с этим Bloomberg пишет: «Наградой Сунака за то, что он предсказал этот хаос, является теперь обязанность разгребать его последствия». Теперь новый премьер делает все, чтобы убедить Британию в своей готовности навести порядок по заветам родных тори. И даже в еще более осторожном ключе.

Молодой – не ранний

Джи – это вежливое обращение к мужчине в Индии. Кто постарше, тот еще и «анкл джи», поскольку uncle – это, стало быть, «дядя». Но Риши Сунак – человек молодой, ему 42 года, так что можно пока без «дяди». Это даже меньше, чем было Тони Блэру, когда тот в 1997 году стал не только первым лейбористом в кресле премьера, но и самым молодым политиком в этой должности за двести лет.