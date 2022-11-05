После того как «железная леди 2.0» Лиз Трасс не справилась со своими амбициозными задачами и покинула пост премьер-министра Великобритании, претендентами на него оставались два человека – лидер Палаты общин Пенни Мордонт и сложивший с себя в июле этого года полномочия канцлера казначейства Риши Сунак.
Персона недели ⟩ Сделайте их богатыми, премьер-министр Риши Сунак Джи!
Вопрос по традиции решался выборами лидера консервативной партии. 24 октября не менее железная Мордонт (чемпионка по прыжкам в воду, офицер ВМФ) и всех утомивший Борис Джонсон (а мы соскучились!) сняли свои кандидатуры. После чего Сунак автоматически стал премьером, и 25 октября его вступление в должность официально закрепил король Карл III.
Еще до начала сверхкраткого премьерства своей главной конкурентки Риши Сунак заявлял, что ее меры поддержки национальной экономики приведут к катастрофе. В связи с этим Bloomberg пишет: «Наградой Сунака за то, что он предсказал этот хаос, является теперь обязанность разгребать его последствия». Теперь новый премьер делает все, чтобы убедить Британию в своей готовности навести порядок по заветам родных тори. И даже в еще более осторожном ключе.
Молодой – не ранний
Джи – это вежливое обращение к мужчине в Индии. Кто постарше, тот еще и «анкл джи», поскольку uncle – это, стало быть, «дядя». Но Риши Сунак – человек молодой, ему 42 года, так что можно пока без «дяди». Это даже меньше, чем было Тони Блэру, когда тот в 1997 году стал не только первым лейбористом в кресле премьера, но и самым молодым политиком в этой должности за двести лет.
Хотя Сунак и побил возрастной рекорд Блэра, его не назовешь «прогрессивным» в том смысле, который западная культура привыкла вкладывать в это слово начиная с XIX века. До недавнего времени исторически считалось, что консерваторы – это суровые старики против прогресса, а его амбассадорами являются молодые либералы, с которыми эту веру разделяют разновозрастные леваки, спорящие с либералами по проблеме регулирования рынка. Но сейчас такое распределение уже в прошлом.
После череды глобальных вызовов, начиная обвалами мировых рынков в 2008 году и заканчивая пандемией 2020-го, пришла эпоха комбинации подходов на фоне растущего популизма, не зависящего от идей, которых якобы придерживаются те или иные политики. В связи с чем нынешние британские тори во главе с Сунаком старательно дистанцируются от чересчур правых ассоциаций, связанных с их происхождением, и так активно создают образ заботливого государства, что это вызывает объяснимый скепсис лейбористов. После провала откровенно неудачного либертарианского курса Лиз Трасс, решившей освободить богачей от налогов, кризисному менеджеру Сунаку только и остается, что леветь, какой бы заведомой имитацией это ни выглядело, учитывая его внушительное состояние.
Обыкновенный миллионер
Главной инвестицией в это состояние cтала женитьба в 2009 году. С одной стороны, Риши Сунак – обеспеченный, а главное, перспективный стипендиат престижной программы Фулбрайта, сумевший приехать в бизнес-магистратуру Стэнфорда, что само по себе показатель. С другой – Акшата Мурти, наследница одного из крупнейших индийских бизнесменов современности, основателя холдинга Infosys, с 1981 года занимающегося разработкой заказного программного обеспечения.
Акшата владеет менее чем одним процентом компании отца Нараяны Мурти, входящего во всевозможные рейтинги богатейших и влиятельных людей планеты. Именно поэтому, что бы ни делала Акшата Мурти, будь то управление фитнес-клубами или разработка линий одежды, их совместный с мужем капитал к настоящему времени составляет свыше 700 миллионов фунтов стерлингов, что делает их людьми очень далекими от той реальности, которую собирается спасать новый кабинет министров.
И все же Сунак – однозначно человек новой формации. Его пенджабское происхождение – наглядная иллюстрация процесса глобализации и преодоления постколониальных клише второй половины прошлого века. Тогда бытовало мнение, что люди небелого цвета кожи занимают лишь нижние этажи социальной лестницы в бывших имперских метрополиях, получают гроши и вынуждены селиться в убогих гетто.
Даже в конце первого десятилетия XXI века выходили сентиментальные фильмы типа «Миллионера из трущоб», где создавался образ индийского нищего, которому улыбается счастье, потому что «так было предначертано судьбой». К реальности эти картинки не имели прямого отношения ни тогда, ни тем более сейчас, это была иллюстрация удобного культурного мифа. Но в наши дни, когда Америкой уже управлял темнокожий президент, а сменивший его белый популист продемонстрировал полную политическую импотенцию, остается все меньше оснований полагать, что международная политическая элита – это закрытый клуб белых цисгендерных мужчин, иногда снисходящих до всех «остальных».
Важнейший штрих для понимания политических предпочтений Сунака – как раз его отношение к ЛГБТ+, которое может удивить людей, продолжающих ассоциировать консервативную партию с «семейными ценностями». Во время июльских дебатов за место партийного лидера Сунак заявил, что хотел бы сделать Британию одной из самых толерантных стран европейского континента. А в ответ на обвинения консерваторов в трансфобии, поводом для которых послужили заявления Лиз Трасс о необходимости ввести мед осмотры для трансгендеров, Сунак сказал, что его партия – это «открытая и гостеприимная семья для любого человека вне зависимости от происхождения».
Рационализм – это традиция
Британия – темный остров. Еще до энергетического кризиса на ночных заправках по окраинам Большого Лондона в середине прошлого десятилетия светились только слоты для кредитных карточек. Остальное – тьма египетская: осветил фарами – и ладно.
Сейчас дела в Европе идут совсем не так, как любит показывать в своих леденящих пропагандистских роликах российский концерн «Газпром», но поджиматься приходится еще больше. Кабинет Сунака собирается обойтись в ближайшее время без шоковых встрясок, но призывает к разумному потреблению, понемногу снижает пошлины на топливо и предлагает льготы тем домохозяйствам, чьи владельцы озаботились установкой генераторов возобновляемой энергии. В ближайшее время света не станет больше, но к экономии британцам не привыкать, а обещанные меры служат гарантией достижения результата. Скромные задачи выполнить легче.
Рациональные меры только кажутся самоочевидными. В памяти свежи шоковые жесты Лиз Трасс, от которых явственно исходил токсичный для нашей эпохи аромат тэтчеризма пополам с рейганомикой, в которой лишь рисковые и фартовые пьют шампанское, а остальные смотрят на это из-за забора жадными глазами. Риши Сунак хоть и хорошо женился, но до этого получил философское образование. А это значит – неплохо знает национальные традиции от отца эмпиризма Фрэнсиса Бэкона и главного рационалиста Джона Локка до основателя политэкономии Адама Смита и неспроста эмигрировавшего в Лондон Карла Маркса. Знание фундаментальных закономерностей предохраняет от необдуманных действий и позволяет рассчитать долгие последствия. Проверено островитянами.
Показательно, что хамски реагировавший на премьерство Лиз Трасс российский диктатор Владимир Путин совсем не обратил внимания на перестановку в британском кабинете. Это предсказуемо: для него незадавшаяся «железная леди» была понятной «белой девушкой», по чьему адресу можно отпустить привычную сальность, тогда как появление в качестве лидера консервативной партии миллионера пенджабского происхождения кажется уже чистым абсурдом, который не помещается в расистской голове узурпатора всея Руси.
Риши Сунак находится сейчас в непростом, но определенно выгодном положении. Войти на Даунинг-стрит, 10 управленцем-спасителем – тяжкая ответственность, но индуистская выдержка премьера выглядит здесь настоящим страховочным тросом. Такие понапрасну не волнуются, они глядят далеко.
Риши Сунак
• 1980, 12 мая – родился в Саутгемптоне, церемониальное графство Хэмпшир, Южная Англия.
• 1987–1993 – учился в начальной школе короля Эдварда VI в Ромси близ Саутгемптона.
• 1993–1998 – завершил среднее образование в Винчестерском колледже.
• 2001 – степень первого класса (аналог бакалавра) по философии и политэкономии Линкольн-колледжа Оксфордского университета.
• 2001–2004 – работа в инвестиционном банке Goldman Sachs, Лондон. • 2006 – MBA Стэнфордского университета, США.
• 2009 – женитьба на Акшате Мурти, дочери индийского миллиардера Нараяны Мурти.
• 2015 – избрание в Палату общин от Ричмонда, графство Северный Йоркшир.
• 2018 – парламентский помощник министра жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Терезы Мэй.
• 2019 – главный секретарь казначейства в правительстве Бориса Джонсона.
• 2020 – канцлер казначейства (министр финансов) во втором кабинете Джонсона.
• 2022, июль-октябрь – борьба за лидерство в Консервативной партии, проигрыш Лиз Трасс и молниеносный реванш.