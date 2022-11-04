Торговец: за последние месяцы число финских покупателей выросло в два раза

По словам Лауринга, финны страдают от тех же проблем, что и эстонцы – высокая инфляция и охлаждение экономики. «Люди стараются экономить, а трудные времена увеличивают приграничную торговлю в пользу Эстонии. В случае с отдельными продуктами может показаться, что наши цены даже опередили северного соседа, но на самом деле наши цены все еще намного ниже», – сказал Лауринг.

«До сих пор финны ездили в Эстонию повеселиться и отдохнуть, но теперь они чаще заглядывают и в продуктовые магазины», – отметил Лауринг.