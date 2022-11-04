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Торговец: за последние месяцы число финских покупателей выросло в два раза

rus.postimees.ee
Торговец: за последние месяцы число финских покупателей выросло в два раза
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Работники магазина А1000 в Валга.
Работники магазина А1000 в Валга. Фото: Tiit Loim/Valgamaalane

По словам управляющего сетью магазинов A1000 Market Тармо Лауринга, количество финских покупателей в таллиннских магазинах за последние месяцы удвоилось.

По словам Лауринга, финны страдают от тех же проблем, что и эстонцы – высокая инфляция и охлаждение экономики. «Люди стараются экономить, а трудные времена увеличивают приграничную торговлю в пользу Эстонии. В случае с отдельными продуктами может показаться, что наши цены даже опередили северного соседа, но на самом деле наши цены все еще намного ниже», – сказал Лауринг.

«До сих пор финны ездили в Эстонию повеселиться и отдохнуть, но теперь они чаще заглядывают и в продуктовые магазины», – отметил Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, северные соседи покупают в Эстонии товары долгого хранения: орехи, кофе, безалкогольные напитки и алкоголь. «Никто не собирается везти в Финляндию эстонское молоко. Также нет смысла покупать одежду и электронику, потому что в Эстонии они могут стоить и дороже», – сказал он.

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