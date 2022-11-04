Между двумя членами экипажа танкера-химовоза произошла драка, в результате которой один человек получил ножевые ранения. Злоумышленник прыгнул за борт и скрылся, пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.
Поножовщина на танкере: нападавший сбежал, бросившись за борт
Вечером 1 ноября на танкере-химовозе Elandra Corallo, шедшим под либерийским флагом, завязалась драка, закончившийся ножевым ранением одного члена экипажа. Злоумышленник после этого прыгнул за борт, и, несмотря на немедленно начатую поисково-спасательную операцию (SAR), найти его не удалось, передал портал Fleetmon.com сообщение службы спасения Франции.
Танкер Elandra Corallo покинул район поиска, чтобы доставить члена экипажа с ножевым ранением в район, где его можно было бы доставить по воздуху в больницу в Коне. Сейчас он находится там, его состояние стабильное.
Поиски прыгнувшего за борт моряка были продолжены с помощью находивших в этом районе четырех кораблей. Поисково-спасательную операцию возглавил Морской спасательный центр Нумеа, она была остановлена с наступлением темноты.
Инцидент произошел в Тихоокеанском Коралловом море примерно в 400 морских милях от побережья Новой Каледонии. Танкер следовал из Южной Кореи в Новую Зеландию и продолжил свой путь после перевозки раненого члена экипажа в больницу.
Информация о национальности сторон конфликта не публиковалась. По неподтвержденной информации, причиной ссоры между мужчинами стала война, развязанная Россией на Украине.