Госсуд: родитель должен пресекать преступление против ребенка

Рассмотрев уголовное дело, суд признал мужчину виновным в совершении сексуальных и насильственных преступлений в отношении падчерицы на протяжении почти десяти лет, в том числе в неоднократном изнасиловании ребенка в течение трех лет.

Подсудимый принуждал находившегося на его иждивении ребенка к выполнению его требований и физически, и морально, в том числе угрожал опубликовать касающиеся падчерицы фото- и видеоматериалы порнографического содержания.

При рассмотрении дела уездный и окружной суды неоднократно ссылались на то, что потерпевшая не получила защиты матери от действий обвиняемого, хотя мать, вероятно, знала о насилии над ребенком. Преступления прекратились только тогда, когда о происходившем узнали учителя.

Коллегия по уголовным делам Госсуда в своем решении подчеркнула, что если родитель считает это хотя бы возможным и признает, что кто-то жестоко обращается с его ребенком, то он должен принять меры для предотвращения дальнейших преступлений. В противном случае он может быть привлечен к ответственности за пособничество и подстрекательство к преступлению или, например, за нарушение требований опеки и попечительства.

Согласно закону о семье, родитель должен защищать ребенка, и если есть признаки того, что родитель пренебрегал своими обязанностями, государство должно проверить, не совершил ли родитель преступление. В данном случае прокуратура обвинила в преступлениях только отчима.