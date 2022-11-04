Ситуация на столичном рынке недвижимости: цены падают – квартир хватает

Партнер Lumi Capital Мартин Рекор подтвердил, что рынок аренды в Таллинне быстро остывает. Ситуация напряженная, все с замиранием сердца ждут зимнего отопительного периода, и никто не решается значительно повышать цены.

«Договоры аренды, заключенные, например, полгода назад, так запросто менять не будут. Момент истины наступит, когда ударят настоящие морозы. Впрочем, арендодатель обычно понимает проблему. Если начнется сумасшествие, договориться можно будет», – считает партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман (на фото). По его словам, в договорах аренды, которые заключаются сейчас, цены ниже, чем несколько месяцев назад.

Для этого есть несколько причин. «Люди, которые владели двумя объектами, испугались увеличения расходов и начали сдавать одну из квартир. Образ жизни, характерный для хороших времен, уходит в прошлое», – сказал Соо ман. Осенью закончился также сезон Airbnb, и собственники переключаются на долгосрочного арендатора. Наконец, Мартин Рекор считает, что «несколько лет назад люди думали, как хорошо стать арендным инвестором, исходя из нулевого процента Euribor». А на данный момент покупателей стало гораздо меньше, в сегменте свыше 200 000 евро квартиры просто не продаются.

Алайн Аун, глава компании Rendin, предлагающей услуги по аренде, заявил, что стоимость квартир в дорогом классе и их аренда «явно завышены». А один из основателей Rendin, арендный инвестор Альгис Либлик, сказал, что не может повышать цены, если это не соответствует общей тенденции рынка. Повышать можно, если вы давно этого не делали или если меняются жильцы. Но возможностей поиграть здесь немного. В Таллинне сейчас переизбыток съемных квартир – более 1500.