Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

ТАЛЛИНН

Дюймовочка перенесена злым ветром из царства Эльфов на землю. Девочка не помнит, кто она. Единственное, что у нее осталось — это волшебные голос и цветок. На земле Дюймовочку ожидает множество приключений. Она попадает в дом Жабы, коротает зиму в норе алчной Мыши, сталкивается с самовлюбленным Жуком. А все это время эльфы и их Принц разыскивают свою Королеву. И, наконец, при встрече с ними Дюймовочка вспоминает, кто она.