Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 4 по 11 ноября.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Детский спектакль «Дюймовочка»
● 5 ноября в 19:00, Русский молодежный театр (Калевипоя, 10)
Дюймовочка перенесена злым ветром из царства Эльфов на землю. Девочка не помнит, кто она. Единственное, что у нее осталось — это волшебные голос и цветок. На земле Дюймовочку ожидает множество приключений. Она попадает в дом Жабы, коротает зиму в норе алчной Мыши, сталкивается с самовлюбленным Жуком. А все это время эльфы и их Принц разыскивают свою Королеву. И, наконец, при встрече с ними Дюймовочка вспоминает, кто она.
Опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста»
● 6 ноября в 17:00, национальная опера «Эстония» (бульвар Эстония, 4)
«Царская невеста» Николая Римского-Корсакова – любимая опера самого композитора. В основу сюжета легла одноименная пьеса русского поэта и драматурга Льва Мея. Действие разворачивается в эпоху Ивана Грозного. Вниманию зрителя представлен эпизод третьей женитьбы царя. Благодаря музыке, особенно вокальной стороне, «Царская невеста» – это больше, чем драма о неразделенной любви. Постановка Юрия Александрова переносит зрителей не только в эпоху Московского царства, но и в советские времена. Тема деспотичной власти заставляет проводить исторические параллели.
Концерт оркестра Дмитрия Метлицкого и Венского шоу-балета
● 7 ноября в 19:00, концертный дом Alexela (бульвар Эстония, 9)
Концертная программа сочетает в себе потрясающую музыку и зрелищное танцевальное шоу в постановке всемирно известных хореографов. Удивительное, темпераментное исполнение, эксклюзивные танцевальные номера, уникальная постановка и потрясающие костюмы оставят незабываемое впечатление. Дмитрий Метлицкий – композитор и мультиинструменталист, которого иногда называют современным Моцартом. Его мелодии, аранжировки и проникновенное исполнение всегда находят путь к сердцу.
Детский спектакль «Сказка о царе Салтане»
● 8 ноября в 12:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Сказку о том, как сын был разлучен с отцом, как надеялся на встречу, как мечты его в конце концов сбылись, воплотила на сцене Русского театра Эстонии московский режиссер Елизавета Бондарь. Стихи Пушкина в ее решении связаны с камерной авторской музыкой, которую создал композитор Александр Жеделёв, а исполнили и записали виртуозные музыканты Эстонии. Спектакль зрелищный и динамичный. Стилистика представления вдохновлена древнеславянскими мифами, что создает на сцене атмосферу языческого ритуала.
Комедия «Шум за сценой»
● 10 ноября в 19:00, Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Закулисная жизнь театра окутана тайной. Она привлекает и манит, однако невидимое глазу зрителя бывает не только возвышенным, но и просто уморительно смешным. Однажды на одном из спектаклей об этом подумал английский драматург Майкл Фрейн. Это комедия положений, использующая прием «театра в театре». Ее герои – постановочная труппа, репетирующая спектакль. Разумеется, все у них идет не так, как планировалось.
ИДА-ВИРУМАА
Концерт Максима Дунаевского
● 5 ноября в 17:00, концертный дом Geneva (Выйду, 2, Нарва)
Вас приглашает на свой юбилейный концерт маэстро Максим Дунаевский, который будет весь вечер за роялем в качестве исполнителя и собеседника, открывающего дверь в удивительный мир музыки. Творчество отца и сына Дунаевских – это карусель мелодий, полюбившихся миллионам детей и взрослых. В этот юбилейный вечер маэстро выступит в сопровождении симфонического оркестра под управлением Андрея Балина.
Музыкальная трагикомедия-фарс «Утиная охота»
● 8 ноября в 18:00, дом культуры Rugodiv (А. Пушкина, 8, Нарва)
Русский театр Эстонии приглашает на гастрольный спектакль. Пьеса Александра Вампилова, созданная в эпоху советского «застоя», продолжает традицию русской литературы и в то же время ставит диагноз настоящему, в котором действие и бездействие равно губительны, в котором исчезла прямая угроза для жизни, но возросла угроза для души. Персонаж, помещенный в контекст безвременья, все ощутимее теряет человеческие черты. Герой пьесы Зилов – явный вырожденец, способный превратить трагедию в фарс.
Исторический фестиваль «Зимняя баталия»
● 12 ноября в 12:00, Нарвский музей (Петербургское шоссе, 2, Нарва)
Международный исторический фестиваль объединяет в стенах Нарвского замка членов военно-исторических клубов со всей Северной Европы. В ноябре в палаточном лагере во дворе замка собираются военные в реконструированных мундирах времен Петра I и Карла XII и воспроизводят историческое сражение русских и шведских войск времен Северной войны.