Заложен краеугольный камень пристройки Таллиннского спортхолла

По словам мэра Михаила Кылварта, закладка краеугольного камня пристройки Таллиннского спортхолла имеет более широкое значение, нежели просто строительство здания.

«Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025. Так же, как спортсменам нужно долгие годы тренироваться для победы в чемпионатах, так и за этим почетным титулом стоит многолетний труд. Это признание вклада всех, кто занимается развитием сферы спорта, спортсменов, тренеров, всех, кто не равнодушен к спорту, – сказал Кылварт. – Краеугольный камень, который был заложен сегодня, символизирует все те успехи и рекорды, которые были установлены в этом спортивном холле за 26 лет, отсюда начался путь к вершинам многих участников Олимпийского старта TV10, это место также является своего рода фундаментом для наших спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпиаде».

По мнению президента Эстонского олимпийского комитета Урмаса Сырумаа, Таллинн и его руководители всегда были ориентированы на развитие спорта.