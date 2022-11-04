Сегодня состоялась торжественная церемония закладки краеугольного камня пристройки Таллиннского спортхолла, строительство которой должно завершиться осенью будущего года. Это важный этап подготовки к 2025 году, когда Таллинн будет носить титул Спортивной столицы Европы.
Заложен краеугольный камень пристройки Таллиннского спортхолла
По словам мэра Михаила Кылварта, закладка краеугольного камня пристройки Таллиннского спортхолла имеет более широкое значение, нежели просто строительство здания.
«Таллинн удостоился титула Спортивной столицы Европы-2025. Так же, как спортсменам нужно долгие годы тренироваться для победы в чемпионатах, так и за этим почетным титулом стоит многолетний труд. Это признание вклада всех, кто занимается развитием сферы спорта, спортсменов, тренеров, всех, кто не равнодушен к спорту, – сказал Кылварт. – Краеугольный камень, который был заложен сегодня, символизирует все те успехи и рекорды, которые были установлены в этом спортивном холле за 26 лет, отсюда начался путь к вершинам многих участников Олимпийского старта TV10, это место также является своего рода фундаментом для наших спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпиаде».
По мнению президента Эстонского олимпийского комитета Урмаса Сырумаа, Таллинн и его руководители всегда были ориентированы на развитие спорта.
«В этом отношении Таллинн – особенный город, я не знаю другого сопоставимого по размеру с Таллинном города, в котором было бы три крытых легкоатлетических холла. Сегодняшняя церемония закладки краеугольного камня хорошо вписывается в контекст присвоения Таллинну титула Спортивной столицы Европы-2025, но и следующий год будет особенным. Спортивный холл будет открыт к 100-летию Эстонского олимпийского комитета. Надеюсь, что строительство холла пройдет без заминок и после его открытия в первой половине дня здесь будут проходить занятия многих школ этого района. Значение школы для развития молодежи и формирования здорового образа жизни чрезвычайно важно. Разнообразные условия этого спортивного холла помогут привить ребятам любовь к спорту», – сказал Сырумаа.
В ходе работ по реновации и строительству пристройки повысится уровень энергоэффективности здания, появится больше площади для проведения тренировок, повысится функциональность здания, изменится расположение главного входа. В новом здании будет круговая беговая дорожка с тартановым покрытием длиной 200 м с четырьмя полосами, в помещении появится стена для метания для тренировок дискоболов и копьеметателей, отдельная тренировочная зона для самых юных легкоатлетов, тренажерный зал, трибуны для болельщиков, которые вне проведения соревнований будут преобразовываться в места для тренировок.
Проектированием реконструкции здания и строительства пристройки занималось предприятие AS Resand. Строительные работы осуществляет OÜ Nordlind Ehitus, а надзор собственника – Infragate Eesti AS. Общая стоимость проекта составляет 13 175 000 евро.
Таллиннский спортхолл был построен в 1996 году, это первый полноразмерный легкоатлетический крытый холл в Эстонии. Спортхолл является домашней площадкой для множества профессиональных эстонских спортсменов. Таллиннский спортхолл принял большое количество чемпионатов по различным видам спорта, включая Reval Cup Эрки Ноола, Reval Hotels Cup, соревнования по гребле Alfa, матчевая встреча по легкой атлетике Финляндии-Швеции-стран Балтии, Матч Балтии по легкой атлетике, соревнования золотой лиги Big, серия соревнований олимпийского старта TV10, соревнования по дзюдо и карате, соревнования тяжелоатлетов, летние спортивные лагеря и многое другое.