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Интервью с хакером ⟩ Какие игры предпочитают настоящие кибер-воины

Наталия Гребнева Александр Шкут
Какие игры предпочитают настоящие кибер-воины
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Пеэтер Александр Рандла.
Пеэтер Александр Рандла. Фото: Gabriela Urm

В ноябре Эстония готовится представить план по обеспечению кибербезопасности. На цели защиты от интернет-атак государство выделит дополнительно 30 миллионов евро. Параллельно с властьимущими кибер-навыки в стране активно приобретает молодежь. Rus.Postimees побеседовала с участником лучшей эстонской команды по кибербезопасности, Пеэтером Александером Рандла.

В Тарту недавно прошло крупнейшее в регионе киберсоревнование Cyber Battle of Estonia. В лучшую команду эстонских хакеров, The Pumas, входят Пеэтер Александер Рандла, Уку Сырмус, Сийм Силлаотс, Ангела Иконен, Матиас Юргенсон.

Лучшая эстонская команда по кибербезопасности.
Лучшая эстонская команда по кибербезопасности. Фото: Gabriela Urm
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