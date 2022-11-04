Интервью с хакером ⟩ Какие игры предпочитают настоящие кибер-воины

В ноябре Эстония готовится представить план по обеспечению кибербезопасности. На цели защиты от интернет-атак государство выделит дополнительно 30 миллионов евро. Параллельно с властьимущими кибер-навыки в стране активно приобретает молодежь. Rus.Postimees побеседовала с участником лучшей эстонской команды по кибербезопасности, Пеэтером Александером Рандла.