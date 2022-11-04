В Финляндии скончался раненный во время учений призывник

В тире 27 срочников должны были начать тренировку по стрельбе из штурмовой винтовки под руководством штатного инструктора. Оружие было заряжено патронами, когда по неизвестным причинам автомат призывника сработал, в результате чего пуля попала ему в голову. Молодому человеку сразу же оказали первую помощь сослуживцы и медики, прибывшие на место происшествия.