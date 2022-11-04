В четверг в 10 часов утра на стрельбище Хойканпортти бригады Кайнуу произошел случайный выстрел, в результате которого призывник был ранен в голову. Его доставили в университетскую больницу Куопио, где он позже скончался от полученных травм, пишет Yle.
В Финляндии скончался раненный во время учений призывник
В тире 27 срочников должны были начать тренировку по стрельбе из штурмовой винтовки под руководством штатного инструктора. Оружие было заряжено патронами, когда по неизвестным причинам автомат призывника сработал, в результате чего пуля попала ему в голову. Молодому человеку сразу же оказали первую помощь сослуживцы и медики, прибывшие на место происшествия.
Согласно имеющейся на данный момент информации, стрельба была организована в соответствии с инструкциями и правилами, и до инцидента не произошло ничего необычного.
Полиция провела технический осмотр места происшествия и опросила присутствующих лиц. Никто не подозревается в преступлении.
Полиция продолжает расследовать дело. Эксперты по оружию занимаются проверкой технического состояния автомата.