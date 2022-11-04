Число пассажиров Таллиннского аэропорта выросло более чем в два раза

Чартерными рейсами аэропорт обслужил 50 738 пассажиров – это самый высокий показатель аэропорта по заказным авиарейсам за месяц. Наибольший наплыв пассажиров был зафиксирован во время осенних школьных каникул.

Больше всего в октябре летали на средиземноморское побережье в Анталью, куда регулярными и чартерными рейсами воспользовались почти 35 000 пассажиров. Популярными были также рейсы в Хельсинки, Ригу и Стокгольм. Из чартерных в октябре самыми популярными были направления в Анталью, Хургаду и Ираклион.

Из авиакомпаний самой крупной рыночной долей аэропорта в Таллинне владеют AirBaltic и Ryanair, у обоих предприятий по 20 процентов. У Finnair 9, а у Lufthansa 8 процентов доли рынка.

В конце месяца аэропорт перешел на зимнее расписание, что означает окончание насыщенного летнего периода и смену выбора пунктов назначения. По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ, зимой этого года в расписании полетов аэропорта 40 пунктов назначения и пять новых маршрутов.

«В ноябре Ryanair начинает полеты в итальянский аэропорт Тревизо, а Wizz Air – в лондонский аэропорт Лутон, зимой также возобновляются полеты в Пафос на Кипре, продолжатся полеты в Дублин, а с января начнутся сезонные полеты в Зальцбург», – перечислил Пяргмяэ.

Всего за десять месяцев аэропорт обслужил 2,33 млн пассажиров, что на 140 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.