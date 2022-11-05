В начале октября в Кохтла-Ярве широко отмечалось столетие старейшей школы города. Сейчас школа Ярве работает в ничем не примечательном кирпичном здании, но когда-то ее старый корпус считался одним из самых красивых в Эстонии.
История ⟩ Былая слава школы Ярве: некогда одно из красивейших зданий Ида-Вирумаа пришло в упадок
Инициатором основания школы еще в 1921 году выступило образовательное общество Кохт ла-Ярвеской шахты во главе с химиком Карлом Лутсом, который был пионером развития сланцевой промышленности в Эстонии. Мы уже немного рассказывали о Лутсе и названной в его честь улице в Кохтла-Ярве, где располагается «квартал шелковых чулок» (номер Postimees на русском языке от 12.05.22). Начальная школа с перерывами работала в поселке и до этого, но располагалась в других зданиях. Так, в 1938 году уже отмечали столетие местной школы, хотя точную дату основания никто не знал.
На деньги монополиста
Поскольку от решения об открытии до самого открытия прошло какое-то время, отсчет ведется именно с 1922 года. Небольшая школа для детей персонала шахты и фабрики располагалась недалеко от самой шахты, на развилке железной дороги. Небольшое двухэтажное здание поначалу вмещало три класса. Муниципалитет и предприятие «Эстонское сланцевое производство» совместно несли расходы на содержание школы. Постепенно начали использовать еще одно здание, но и оно не могло вместить всех учащихся, а по мере амортизации перестало отвечать даже самым необходимым требованиям. В середине 1930-х годов пришлось искать альтернативу, и было решено построить новый учебный корпус.
В 1937 году это решение поддержало министерство образования, заявив, что новое здание необходимо выстроить в срочном порядке. Обязанности по проведению необходимых работ и их финансированию вменялись государственному сланцевому предприятию. По сути, на тот момент оно было практически монопольным работодателем в поселке, и лишь незначительная доля семей не была связана с шахтой. «Эстонское сланцевое производство» объявило конкурс на проектирование нового здания. Его победителем в августе 1938 года стал архитектор Антон Соанс, а осенью начались строительные работы. К тому времени Соанс был одним из самых плодовитых и известных архитекторов Эстонии, он проектировал частные виллы, квартирные дома, здания банков, составлял планировки для отдельных районов, а также целых поселков и городов.
Школа-комбинат
Строительство Кохтла-Ярвеской школы обошлось в полтора раза дороже, чем планировалось. Новое здание было рассчитано на 520 учащихся. Выходящий на Нарвское шоссе (сейчас улица Ярвекюла) корпус включал двенадцать учебных классов, а также отдельные помещения для природоведения и рукоделия. Там же располагались библиотека, канцелярия, медицинский кабинет, столовая и кухня, а также кабинет директора. Примечательно, что на третьем этаже школы находились квартиры, предназначенные для части персонала и директора с их семьями. Сегодня это кажется необычным решением, но в довоенные годы это была обычная практика – жилья не хватало, а расположенные вне больших городов школы должны были предлагать педагогам и директору дополнительные бонусы, чтобы завлечь их на работу. Предполагалось, что со временем часть квартир можно будет переоборудовать под классы.
Другой корпус включал котельную и подсобные помещения. Также в нем разместился большой спортивный зал с балконом, который использовали и как актовый зал. Поскольку в поселке не было отдельного клуба, школьный зал должен был служить и местом для собраний или культурных мероприятий для всех местных жителей. Во все классы было проведено радио, полы были вымощены дубовым паркетом. Это была невиданная роскошь для детей из простых семей, многие из которых продолжали жить в бараках, мягко говоря, не отличавшихся богатым убранством.
Новая школа была однозначно одним из самых дорогих учебных заведений в Эстонии. К учебе в новом здании приступили в сентябре 1939 года. За школой был построен бассейн под открытым небом (теперь, увы, чаще фигурирующий в новостях в связи с очередным несчастным случаем), а также спортивная площадка и сцена.
Первая при советах
Школа успела проработать в нормальном режиме недолго. Началась война, здание пострадало, стали меняться преподаватели и учащиеся. В 1942 году немецкие власти отвели здание школы под лазарет. Дети учились в другом месте, сидя на полу без парт и без соблюдения других условий. В 1945 году школу отремонтировали и приступили к учебной работе уже на двух языках – русском и эстонском.
Мой дед, учившийся в этой школе в послевоенные годы, вспоминал, что в некоторых местах в коридорах были построены заграждения из фанеры, чтобы русские и эстонские ребята не пересекались. Разумеется, на переменах фанеру регулярно ломали, и конфликты на этнической почве заканчивались драками. Однако это не мешало подросткам совместно играть в футбол после уроков.
В 1949 году школе присвоили порядковый номер один, так как в городе начали открываться и другие школы. Первая школа проработала в стенах исторического здания до 1971 года, когда ее перевели в новое здание, построенное по типовому советскому проекту. Сейчас старая Первая школа – находящийся под охраной государства памятник архитектуры. В советские годы здесь располагались различные учреждения от ГАИ до логопедического класса. Хотя внутри часть помещений перестроили, снаружи здание сохранилось в практически неизменном виде.
Последний раз планы реставрации здания активно обсуждались в 2014 году, когда подыскивали подходящую локацию для новой государственной гимназии. В итоге было решено, что реставрация будет сопряжена с непомерными расходами и проще построить новое школьное здание в другом месте. Поэтому выдающийся памятник эстонской архитектуры медленно, но уверенно ветшает. Посмотрим, в каком виде он доживет до своего столетия, если на него так и не обратят никакого внимания.