История ⟩ Былая слава школы Ярве: некогда одно из красивейших зданий Ида-Вирумаа пришло в упадок

Инициатором основания школы еще в 1921 году выступило образовательное общество Кохт ла-Ярвеской шахты во главе с химиком Карлом Лутсом, который был пионером развития сланцевой промышленности в Эстонии. Мы уже немного рассказывали о Лутсе и названной в его честь улице в Кохтла-Ярве, где располагается «квартал шелковых чулок» (номер Postimees на русском языке от 12.05.22). Начальная школа с перерывами работала в поселке и до этого, но располагалась в других зданиях. Так, в 1938 году уже отмечали столетие местной школы, хотя точную дату основания никто не знал.

На деньги монополиста

Поскольку от решения об открытии до самого открытия прошло какое-то время, отсчет ведется именно с 1922 года. Небольшая школа для детей персонала шахты и фабрики располагалась недалеко от самой шахты, на развилке железной дороги. Небольшое двухэтажное здание поначалу вмещало три класса. Муниципалитет и предприятие «Эстонское сланцевое производство» совместно несли расходы на содержание школы. Постепенно начали использовать еще одно здание, но и оно не могло вместить всех учащихся, а по мере амортизации перестало отвечать даже самым необходимым требованиям. В середине 1930-х годов пришлось искать альтернативу, и было решено построить новый учебный корпус.