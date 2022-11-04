Мать закрывала глаза: ребенку, которого годами насиловали и избивали дома, помогли школьные учителя

Сорокалетний Виталий (им изменено) начал издеваться над своей падчерицей Даниэлой (имя изменено), когда та училась еще в начальной школе и, возможно, еще не понимала всей серьезности происходящего. Мужчина заставлял ребенка присылать ему непристойные сообщения и любовные письма, вместе с ним смотреть порнографические ролики и даже снимать их самостоятельно.

Даниэле не разрешалось встречаться с друзьями, посещать школьные мероприятия или пользоваться социальными сетями. Чтобы это контролировать, Виталий установил на телефон девочки программу слежения. Ребенок очень боялся нарушить правила отчима, ведь помимо того, что Виталий забирал у нее деньги, он также грозился выставить в интернет их совместные фото и видео неприличного содержания. В обвинительном заключении указано, что в итоге он так и поступил.

Самооборона была опасна

Когда Даниэла достигла подросткового возраста, однажды ей удалось остановить отчима, который пытался ее изнасиловать, но в течение следующих трех лет ей это больше не удавалось: Виталий приставал к падчерице каждую неделю. «Положение потерпевшей наглядно иллюстрируют случаи, когда жертва пытается оказать сопротивление, но в результате подвергается физическому и психическому насилию. Длительный страх, годы неоднократного физического, сексуального и психического насилия и зависимые отношения были факторами, которые помешали жертве оказать сопротивление», – описывает Госсуд.