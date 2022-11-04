Девушка, которая почти десять лет подвергалась насилию со стороны отчима и несколько раз пыталась покончить с собой, смогла получить помощь, только когда о происходящем узнали ее учителя. К ответственности может быть привлечена и мать девушки, поскольку она знала о происходящем, но не вступилась за ребенка.
Мать закрывала глаза: ребенку, которого годами насиловали и избивали дома, помогли школьные учителя
Сорокалетний Виталий (им изменено) начал издеваться над своей падчерицей Даниэлой (имя изменено), когда та училась еще в начальной школе и, возможно, еще не понимала всей серьезности происходящего. Мужчина заставлял ребенка присылать ему непристойные сообщения и любовные письма, вместе с ним смотреть порнографические ролики и даже снимать их самостоятельно.
Даниэле не разрешалось встречаться с друзьями, посещать школьные мероприятия или пользоваться социальными сетями. Чтобы это контролировать, Виталий установил на телефон девочки программу слежения. Ребенок очень боялся нарушить правила отчима, ведь помимо того, что Виталий забирал у нее деньги, он также грозился выставить в интернет их совместные фото и видео неприличного содержания. В обвинительном заключении указано, что в итоге он так и поступил.
Самооборона была опасна
Когда Даниэла достигла подросткового возраста, однажды ей удалось остановить отчима, который пытался ее изнасиловать, но в течение следующих трех лет ей это больше не удавалось: Виталий приставал к падчерице каждую неделю. «Положение потерпевшей наглядно иллюстрируют случаи, когда жертва пытается оказать сопротивление, но в результате подвергается физическому и психическому насилию. Длительный страх, годы неоднократного физического, сексуального и психического насилия и зависимые отношения были факторами, которые помешали жертве оказать сопротивление», – описывает Госсуд.
Виталий постоянно оскорблял девочку: дергал ее за волосы и бил палкой, ломая ей суставы пальцев. Отчим толкал ее и пинал, даже когда Даниэла беспомощно лежала на полу.
Мать знала, но помощь пришла от школьных учителей
Адвокат Виталия пояснил суду, что состояние Даниэлы не могло оставаться одинаковым в течение многих лет, хоть суд и счел, что все это время девушка не имела возможности сопротивляться. Защита просила смягчить Виталию приговор.
«Поскольку от матери потерпевшей не поступило ни помощи, ни защиты, ситуация изменилась, лишь когда о случившемся узнали учителя», – заявил Госсуд, не согласившись с защитником.
В Госсуде напомнили: согласно семейному законодательству, родитель должен защищать ребенка, а при наличии признаков невыполнения им своих обязательств государство должно проверить, не совершил ли он преступление. «В данном случае прокуратура обвинила в преступлениях только отчима», – отметили в суде.
«В ситуации, когда родитель хотя бы считает возможным и осознает, что кто-то жестоко обращается с его ребенком, но пренебрегает мерами для предотвращения преступления, он может быть привлечен к ответственности за пособничество и подстрекательство к этому преступлению», – заявил суд.
Окружной суд приговорил Виталия к 15 годам лишения свободы. Поскольку дело слушалось в рамках короткого судебного процесса в защиту девушки, где ей не пришлось давать показания в суде, приговор сократили на треть: Виталий был приговорен к десяти годам лишения свободы. Он также должен выплатить жертве 50 000 евро в качестве компенсации морального вреда.
Районный и государственный суд изменили правовую оценку преступлений, но не изменили окончательный приговор.