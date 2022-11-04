Фото ⟩ Уютный дом в Виймси приглашает под свою крышу новых заботливых хозяев

Дом с земляным отоплением и энергосбережением класса В построен в 2015 году, разрешение на эксплуатацию выдано в 2020-м. Дом расположен на земельном участке площадью 1714 м2, который с трех сторон граничит с лесом, что создает впечатление почти полного уединения. Единственные соседи – спокойные и дружелюбные люди.

Фото: KV.EE

Фасад дома оштукатурен и отделан деревом. Дом общей площадью 240 м2 состоит из гостиной с открытой кухней, трех спален, трех ванных комнат с туалетами, кабинета, прихожей, бани, гаража и технического помещения.

Фото: KV.EE

Кроме того, со стороны двора расположена деревянная терраса площадью 60 м2, на которую можно выйти из гостиной. На втором этаже – большой балкон с выходом из каждой спальни. В дизайне интерьера использованы светлые, нейтральные тона. В доме много мебели, сделанной на заказ именно для этого дома.

Фото: KV.EE