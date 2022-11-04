Хотя в этом году, после начала российской военной агрессии в Украине, правительство и выделило больше денег из дополнительного бюджета на решение вопросов, связанных с защитой населения Эстонии, такое проектное финансирование покрывает только потребности на пару ближайших лет. А ясности в отношении будущего пока нет.
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Правительство пренебрегло финансированием защиты населения
Правительство пренебрегло финансированием защиты населения
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) заявил вчера после заседания кабинета министров, что его предложение о направлении 0,5 процента валового внутреннего продукта в государственный бюджет для обеспечения широкомасштабной государственной обороны не было поддержано, и обосновал это противодействием Партии Реформ: последняя не считает возможным брать на себя дополнительные финансовые обязательства перед государством. «Я понял, что в «Отечестве» думали над этими вопросами. Партия Реформ заявила, что в данный момент важнее бюджет», – сказал Ляэнеметс.
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