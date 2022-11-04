Правительство пренебрегло финансированием защиты населения

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) заявил вчера после заседания кабинета министров, что его предложение о направлении 0,5 процента валового внутреннего продукта в государственный бюджет для обеспечения широкомасштабной государственной обороны не было поддержано, и обосновал это противодействием Партии Реформ: последняя не считает возможным брать на себя дополнительные финансовые обязательства перед государством. «Я понял, что в «Отечестве» думали над этими вопросами. Партия Реформ заявила, что в данный момент важнее бюджет», – сказал Ляэнеметс.