Накопленная усталость, конфликты, повышенная раздражительность, селфхарм (агрессия, направленная на себя), зависимые или абьюзивные отношения… На первый взгляд, эти проблемы не имеют ничего общего. Но, разбирая с клиентами такие запросы, мы часто выходим на проблему личностных границ.
Психология ⟩ Граница не должна быть на замке
Отделить себя от других
Кто-то не умеет отказывать и берет на себя чужую ответственность на работе. Кто-то ради сохранения отношений жертвует своими потребностями. Кому-то сложно отстаивать себя так, чтобы не обижать окружающих.
Понятие границ у многих на слуху, информации хватает. Но личные границы – это не бетонная конструкция, которую строят на десятилетия. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Сегодня я хочу нежных прикосновений, а завтра мне будет хорошо с крепкими объятиями. Кроме того, границы могут пролегать и на уровне ума – это наши убеждения, взгляды, интересы, и на уровне чувств, где наши желания и потребности.
Самые понятные границы связаны с нашим телом. На них проще всего опираться: кожа – граница, которая отделяет нас от остального мира. Но и тут могут возникать сложности. Например, я часто замечаю, что люди, которые пережили насилие или травму, диссоциируются от своего тела, оно как будто перестает быть их территорией. Из состояния, когда мое тело – это не я, намного сложнее почувствовать, когда границы нарушаются.
Не меньше трудностей с отстаиванием своих границ у тех, кому с детства запрещали их иметь, у кого не было своей территории, своих вещей, кто не имел права голоса в семье, кому запрещали высказывать свое мнение. Таким людям приходится нарабатывать ощущение своих границ, уже достигнув зрелого возраста. Это труднее, но возможно.
Мягкость и ригидность
Нередко может выясниться, что человек сам толком не знает своих границ. Например, клиентка Мария жалуется на то, что ее любимый относится к ней не так, как ей хотелось бы. Когда я прошу описать ее пожелания, она не может ответить. Согласитесь, сложно сделать приятно тому, кто не знает, что именно ему приятно. Границы размыты, и партнеру на них сложно опираться. Когда мы сталкиваемся с чьими-то нечеткими границами, это может вызывать тревогу или раздражение, желание прояснить отношения, «потыкать в партнера палочкой» в том месте, где нам непонятно.
Кстати, буллинг нередко направлен на тех, кто непонятен, кто не такой, как все, или специально прячется. Именно поэтому не стоит игнорировать тех, кто проявляет к нам агрессию: наши границы пытаются прощупать, а мы продолжаем их прятать вместо того, чтобы сказать «нет» или «стоп». Другая крайность – это люди с очень жесткими, ригидными границами. Как-то я проводила сессию с парой на грани разрыва: мужчина годами не считался с границами супруги, фокусировался на удовлетворении своих потребностей и считал, что есть его точка зрения и неправильная. Жена закономерно подала на развод.
Раздражение = нарушение
Наше тело и наши чувства – это основной источник информации о целостности наших границ. Когда кто-то их нарушает, тело мобилизуется, растет раздражение. Чем сильнее и жестче вторжение, тем больше мы злимся, это простая закономерность. Эволюция распорядилась так, что здоровая агрессия помогает нам защитить себя и то, что для нас ценно – свою территорию, еду, свою жизнь, жизнь близких. В цивилизованном обществе можно услышать, что «злиться некрасиво». Что якобы это плохое чувство – низменное, неправильное и даже постыдное.
Например, Кате 15 лет, и ее всю жизнь учили быть хорошей и воспитанной девочкой, слушаться старших, относиться ко всем с пониманием. Само по себе это неплохо. Это научило Катю сохранять хорошие отношения с окружающими. Однако при этом не шло речи об уважении к своим границам, и это привело к внутреннему дисбалансу. Девочка не говорит о своих желаниях и потребностях, терпит дискомфорт, не умеет себя защитить и уже несколько раз попадала в ситуации насилия.
Свое накопленное раздражение хорошая девочка Катя направляет на себя, так как заботится об окружающих. Она режет себя ножницами. Обеспокоенные родители обратились к психологу. Сейчас перед Катей стоит непростая задача – научиться замечать свои границы, учиться о них говорить и отстаивать их.
Мой преподаватель по психотерапии не устает повторять, что границы должны быть гибкими, но четкими. Ты одновременно чувствуешь себя, свои потребности, можешь о них заявить, но замечаешь границы других людей. Эффективное отстаивание своих границ можно выразить простой формулой: я уважаю себя и уважаю других. Этот баланс помогает избавиться от страха непонимания и открыться миру.
Ошибки в охране личного пространства
1. Мы не замечаем своих границ. Не до конца понимаем свои цели и потребности, а значит – не знаем, чего хотят от нас другие.
2. Невнимательны к своим границам. Игнорируем дискомфорт, не слушаем свои чувства и ощущения.
3. Безответственны к своим границам. Ждем, что другие догадаются об их наличии и сами о них позаботятся.
4. Не отстаиваем свои границы. Хотим сохранить отношения и жертвуем собой там, где это не нужно.
5. Не извещаем о нарушении границ. Терпим, накапливаем раздражение, которое выливается в ссору.
6. Говорим одно, транслируем другое. Например, наше «нет» неуверенное или содержит элементы флирта.
7. Не умеем сдерживать себя. Отстаивая свои границы, увлекаемся и теряем контакт с другими.
8. Говорим о своих границах без уважения. Наша злость превращает собеседника во врага.
9. Не замечаем границ другого. Фокусируемся только на себе, не соотносим себя ни с кем.
10. Берем на себя лишнюю ответственность. Например, за чужую территорию, чувства, решения.