Психология ⟩ Граница не должна быть на замке

Мягкость и ригидность

Нередко может выясниться, что человек сам толком не знает своих границ. Например, клиентка Мария жалуется на то, что ее любимый относится к ней не так, как ей хотелось бы. Когда я прошу описать ее пожелания, она не может ответить. Согласитесь, сложно сделать приятно тому, кто не знает, что именно ему приятно. Границы размыты, и партнеру на них сложно опираться. Когда мы сталкиваемся с чьими-то нечеткими границами, это может вызывать тревогу или раздражение, желание прояснить отношения, «потыкать в партнера палочкой» в том месте, где нам непонятно.

Кстати, буллинг нередко направлен на тех, кто непонятен, кто не такой, как все, или специально прячется. Именно поэтому не стоит игнорировать тех, кто проявляет к нам агрессию: наши границы пытаются прощупать, а мы продолжаем их прятать вместо того, чтобы сказать «нет» или «стоп». Другая крайность – это люди с очень жесткими, ригидными границами. Как-то я проводила сессию с парой на грани разрыва: мужчина годами не считался с границами супруги, фокусировался на удовлетворении своих потребностей и считал, что есть его точка зрения и неправильная. Жена закономерно подала на развод.

Раздражение = нарушение