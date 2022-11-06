Издавна шить, вязать и вышивать умела практически каждая женщина. Не будем забираться в исторические дебри – в XIX веке и ранее этими женскими ремеслами занимались исключительно профессионально, например, белошвейки и модистки. А вот в советские времена всеобщего дефицита многим пришлось научиться рукоделию, чтобы хоть как-то выделиться из серой массы оригинальной одеждой или нестандартным аксессуаром. Сейчас другая жизнь, и украсить свой гардероб или интерьер труда не составляет: в интернете найдется все. Однако есть среди нас уникальные мастерицы, которые, имея совсем другую профессию, превратили свое хобби в стиль жизни, а иногда и в источник дохода, что сегодня тоже немаловажно.
Не вышло из моды: женское рукоделие сегодня
В принципе, все начинается с того, у кого откуда руки растут. Например, коллега-журналист находит время шить себе и дочери платья не хуже профессиональной портнихи и вязать тончайший хаапсалуский платок по старинным узорам эстонских мастериц. Другая знакомая, интендант транспортной компании DFDS, мастерит для себя и подруг милые сережки, вставляя крошечные фотографии в купленные в интернет-магазинах заготовки. Кто-то для борьбы со стрессом или в качестве психотерапии покупает специальные «раскраски» для взрослых и часами корпит над сложным рисунком. Тоже хобби. Есть любительницы найти на развалах секонд-хенда какую-нибудь льняную рванину и расшить ее кружевами и бисером, получив уникальную модную вещь. А шитье и вязание игрушек? А работы из войлока? А батик? А декупаж? А перекраска мебели? А ювелирное дело? Чем только не увлекаются наши женщины!
Что заставляет человека с инженерным образованием взять в руки кисть и начать создавать натюрморты и пейзажи, которые могут не только украсить интерьер гостиной, но и не потеряются в выставочном зале?
«Эта странная потребность – выразить себя в живописи – появилась после нескольких лет увлечения керамикой, – рассказывает профессиональный маклер по недвижимости Ирина Кривенкова. – Я очень требовательна к себе и переживаю, что мои работы недостойны даже простого упоминания, не говоря о похвале. Кажется, что чем выше я ставлю планку, тем хуже у меня получается...» Ирина занимается живописью вдохновенно, но ее работы видят только близкие. И все из-за скромности художницы.
Свалять облако счастья
Юлиана Гончаренко по первому образованию инженер-системотехник, однако большую часть жизни проработала графическим дизайнером. «Однажды, устав от бесконечной работы за компьютером, я вспомнила, что я – женщина, что когда-то мне очень нравилось делать что-то своими руками и дарить свои работы близким, да и было с кого брать пример. В семье все женщины рукодельничали, хоть это и не было их основной работой. В детстве я проводила время с бабушкой, которая часто шила, вышивала или вязала, одевая всех нас в наряды, которые вызывали восхищение окружающих. Мама хорошо рисовала. Как-то раз я увидела анонс мастер-класса по валянию тапочек и решила сделать себе подарок ко дню рождения. Отправилась на курсы и научилась валять тапочки и банные шапочки», – вспоминает мастерица о зарождении своего увлечения, которое стало второй профессией, приносящей радость.
Но это было только начало. Овладев различными техниками валяния и пройдя длинный путь от создания забавных зверушек до авторских сумочек и даже платьев, научившись сочетать шерсть с другими материалами, например с шелком, Юлиана стала настоящим профессионалом в этой области. Она участвует в выставках и побеждает на конкурсах, демонстрируя мастерски изготовленные головные уборы и аксессуары. Она даже окончила отделение ручного текстиля в Tallinna Kopli ametikool и получила 4-й разряд мастера ремесленного труда. «Мир войлока очаровал меня и не отпускает до сих пор. Работая с овечьей шерстью, я не перестаю удивляться, как из шерстяного облака рождается чудо, и это я делаю своими руками!» – восклицает Юлиана.
В своих облачных творениях мастерица применяет и модный подход: использует куски тонких тканей и отжившего свой век трикотажа. В сочетании с непряденной шерстью это создает необыкновенный эффект и объем.
Достоевский на спицах
Войлочные игрушки и сшитые вручную куклы, пожалуй, самый популярный вид рукоделия. Каких только среди них нет! С едва намеченными личиками и ручками без пальцев и, наоборот, пугающе похожие на людей. Длинноногие и длинноухие зайцы, мохеровые бегемотики размером с чайную чашку – глаза разбегаются! Помню поездку в латвийский городок Прейли к кукольнице Елене Михайловой, работы которой поражают шаржированным сходством с различными селебрити от Лаймы Вайкуле до Елизаветы Второй. В таллиннском Доме авторской куклы тоже кипит работа, объединяющая профессионалов и любителей.
«Мое хобби уже не совсем хобби», – рассказала Александра Ефимова, филолог по образованию. Фигурки животных она вяжет на спицах уже очень давно. Но, как известно, при вязании на спицах требуется четкий расчет петель и рядов, которому и следует вязальщица, чтобы добиться желаемого результата. «Я долго искала инструкцию по вязанию, но так и не нашла, поэтому пришлось самой придумывать, используя способы вязания носков, перчаток», – делится Александра.
Мастерица связала игрушки-иллюстрации к «Фруктовому дракону» Маарьи Кангро и составила инструкции по вязанию. Так в издательстве Aleksandra появилась на свет ее первая книжка. Издается Ефимова и в России, и уже подготовлена книга на эстонском языке.
Александра связала и огромное количество персонажей эстонских сказок от Крейцвальда до Леэло Тунгал, для пущей исторической достоверности пользуясь старинной книгой об истории эстонского костюма.
«Я за всю жизнь не связала ни одного свитера!» – улыбается Александра. Зато ею связаны тысячи зверушек. Но больше ей нравится вязать... людей. На ее странице в Facebook можно увидеть вязаные фигурки политиков и писателей, которые поражают скрупулезной точностью работы и портретным сходством. А в серии вязаных интерьеров в крошечные торшерчики были вставлены настоящие лампочки. «Мне не жалко делиться своим умением, для этого я и написала свои книжки! Так хочется, чтобы желающие заняться вязанием игрушек поняли, как это делается, и начали вязать сами!» – мечтает Александра.
«Из какого сора...»
Рукодельнице Неле Роговой 90 лет. Врач-рентгенолог по профессии, она всю жизнь неплохо шила. Особенно хорошо ей удавалась тонкая работа – бейки, канты, воланы. «Бывали времена, когда приходилось перешивать из старого, перелицовывать. От этой привычки никуда не деться, тем более что сейчас это называется модно – повторное использование. Я всегда все ремонтировала своими руками: приклеивала надорвавшуюся подошву, соединяла звенья порванной цепочки…» – вспоминает пожилая дама.
Однажды у нее дома упал и раскололся маленький радиоприемник, а внутри оказалась необыкновенной красоты плата – с разноцветными деталями. Мастерица отыскала в комоде одинокую кожаную перчатку, которую было жалко выбрасывать, и сочинила… брошку!
С тех пор в ее коллекции их несколько десятков. В качестве материалов использованы часовые циферблаты, разрозненные бусины, перламутровые пуговицы, микросхемы, кружево, детали от выброшенных за негодностью сумок, крышки от флаконов и всякая ерунда, которой полно в каждом доме.