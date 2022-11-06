Не вышло из моды: женское рукоделие сегодня

Свалять облако счастья

Юлиана Гончаренко по первому образованию инженер-системотехник, однако большую часть жизни проработала графическим дизайнером. «Однажды, устав от бесконечной работы за компьютером, я вспомнила, что я – женщина, что когда-то мне очень нравилось делать что-то своими руками и дарить свои работы близким, да и было с кого брать пример. В семье все женщины рукодельничали, хоть это и не было их основной работой. В детстве я проводила время с бабушкой, которая часто шила, вышивала или вязала, одевая всех нас в наряды, которые вызывали восхищение окружающих. Мама хорошо рисовала. Как-то раз я увидела анонс мастер-класса по валянию тапочек и решила сделать себе подарок ко дню рождения. Отправилась на курсы и научилась валять тапочки и банные шапочки», – вспоминает мастерица о зарождении своего увлечения, которое стало второй профессией, приносящей радость.