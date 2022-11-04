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Omniva закроет в Нарве две почтовые конторы

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Omniva закроет в Нарве две почтовые конторы
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Почтовый ящик.
Почтовый ящик. Фото: Teet Suur / Virumaa Teataja.

Компания Omniva с 1 февраля следующего года закроет в Нарве две почтовые конторы: Кренгольмскую, и располагающуюся в ТЦ Tempo. Также в ближайшее время в городе уберут несколько почтовых ящиков.

По словам Натальи Тервински, руководителя почтовых отделений в восточном регионе Omniva, причина закрытия контор обусловлена тем, что с ростом интернет-торговли люди стали активнее пользоваться посылочными автоматами, поэтому клиенты все реже обращаются за услугами в почтовые конторы.

Для того, чтобы местные жители смогли отправить и получить рождественские посылки и открытки, почтовые конторы планируется закрыть с 1 февраля следующего года. С этого же дня Omniva также расторгает договор аренды, заключенный с Департаментом городского хозяйства.

Почтовые услуги будут сосредоточены в почтовом отделении Пяхклимяэ, где будет увеличено количество пунктов обслуживания и обновлен дизайн интерьера. Посылки в Нарве можно отправить через семь посылочных автоматов Omniva.

При опустошении почтовых ящиков, располагающихся по адресу ул. Суур, 8, Кадастику, 57 и Лепа, 1 ежемесячно изымается не более пяти писем. Иногда ящики бывают и вовсе пустыми. По это причине в ближайшее время Omniva их демонтирует. В то же время компания перенесет почтовый ящик, находящийся в гостинице «Нарва», на улицу, чтобы он был более заметен. В следующем году в Omniva также планируют установить новый почтовый ящик рядом с Нарвской ратушей.

Если возникнет такая необходимость, почтальон также может доставить почтовые отправления на дом или на работу. Доставка почты осуществляется бесплатно, если человек проживает более чем в пяти километрах от почтовой конторы. В иных случаях эта услуга стоит пять евро.

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