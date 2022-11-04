Президент Финляндии Саули Ниинистё, находящийся с визитом в Вильнюсе, не считает, что ядерное оружие будет развернуто в Финляндии после того, как его страна вступит в НАТО.
Появится ли в Финляндии ядерное оружие после вступления в НАТО? Нийнистё дал однозначный ответ
«Что касается ядерного оружия, то мы еще не обсуждали этот вопрос в Финляндии. Конечно, эти обсуждения будут, они будут проходить по всем вопросам, когда мы станем членом НАТО. Однако, по моему мнению, идея, что мы можем иметь ядерное оружие в Финляндии, звучит для меня совершенно незнакомой», – заявил Ниинистё на пресс-конференции в Вильнюсе в пятницу.
Издание Newsweek со ссылкой на финскую газету Iltalehti сообщило на этой неделе, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайконен в июле пообещали НАТО, что не будут добиваться «ограничений или национальных исключений», если Финляндия будет принята в НАТО.
Это, по данным финских СМИ, означает, что ядерное оружие НАТО может провозиться по территории Финляндии или быть размещено в стране, также не будут применяться запреты на создание баз НАТО на финской территории.