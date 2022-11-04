«Аптекарь Мельхиор» завоевал две важных награды на кинофестивале в США

Screamfest – крупнейший и самый старый фестиваль фильмов ужасов в Северной Америке, фокусирующийся на ужастиках, триллерах и научно-фантастических фильмах со всего мира. Фестиваль посвящен поддержке интригующих фильмов, открытию интересных рассказчиков и поиску оригинальных историй. Это один из крупнейших в Америке фестивалей жанрового кино, показы которого проходят в престижном Голливудском Китайском театре на Аллее славы в самом центре Лос-Анджелеса.

В этом году на фестивале было вручено 15 наград в разных номинациях.

По словам Михкеля Соэ, трилогия об аптекаре Мельхиоре стала самым крупным из его кинопроектов: «Подготовка и съемки картины велись очень основательно, а количество членов съемочной группы было самым большим в истории эстонского кино. С учетом содержания и действия фильма создание визуального языка было сложной, но в то же время очень увлекательной задачей. Награда Screamfest – это признание всей нашей команды: каждого помощника оператора, осветителя и колориста, с которыми мы работали над созданием этого фильма».

В качестве оператора Михкель Соэ также участвовал в съемках фильмов «Встреча выпускников», «Мужчина с моим лицом», «Вишневый табак» и «Нулевая точка». В следующем году состоятся премьеры снятых с его участием картин «Аптекарь Мельхиор. Дочь палача» Элмо Нюганена и «Дураки славы» Айна Мяэотса.