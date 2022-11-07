В 2021 году на каждого жителя Эстонии пришлось 11,1 литра абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека. Это больше, чем годом ранее. Усилилась ли тяга к вредным привычкам на фоне стресса от непрекращающихся кризисов?
Опрос недели: стали ли жители Эстонии больше курить и выпивать в кризисное время?
АННА ЛУКК, работник PR-сферы (НАРВА)
Тяга к вредным привычкам постоянно усиливается
Я не думаю, что люди совсем погрязли во вредных привычках, но потворствовать им стали массово. Появилось больше людей, которые тянутся и к алкоголю, и к сигаретам, и к чем-то более серьезному. Что тут удивляться, когда уровень стресса в нашей жизни вырос в разы. И тяга к вредным привычкам постоянно растет. Два года назад это не так явно было заметно, то за последние шесть месяцев как будто резкий скачок произошел. Если раньше люди переходили с пива на вино либо просто начинали покуривать, то сейчас употребляют крепкий алкоголь и курят по полторы-две пачки в день. Это очень серьезно бьет по здоровью. А ежедневная информация о событиях на Украине, постоянно присутствующая в новостях опасность нанесения ядерного удара Москвой, тревожные размышления о будущем Европы – меня и моих знакомых все это очень пугает. Я лично боюсь войны. Да и смотрите, как цены растут, какая инфляция! Это меня тоже пугает, особенно если подумаешь, что можешь работу потерять. Если честно, я бросала курить, а теперь, в связи со всеми этими событиями и страхами, опять начала.
ЯНА КРЫЛОВА, студентка (СИЛЛАМЯЭ)
До ковида мои знакомые меньше пили и курили
Да, наверное, усилилась тяга и к спиртным напиткам, и к сигаретам. Причин много. Например, ковид. Везде были введены ограничения, развлечения стали малодоступны, все вынуждены были сидеть по домам, работать из дома. А людям надо как-то отдыхать, не только телевизор смотреть. Что ж, пожалуйста – больше пива и сигарет. Конечно, стрессовые ситуации не оправдание. Но такова наша жизнь. По моим ощущениям, до ковида, два года назад, среди моих знакомых было меньше людей с вредными привычками. Рост курения заметен именно среди юношей и девушек, не среди наших пап и мам, а среди нас, молодежи студенческого возраста.
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ, пенсионер (СОМПА)
Курю и иногда выпиваю, на здоровье не жалуюсь
За себя могу сказать точно, больше стало в жизни вредных привычек. Жена начала больше курить. Может, кризис влияет, цены эти, может, нервы какие-то. У нас восемь внуков. И как с любыми малышами, всегда то одно, то другое, проблемы всякие. Один в школе нашалил, другой заболел. И так бесконечно. Нам дети не в тягость, вы не подумайте. Это для нас радость и отдушина, но нервы есть нервы. Так что хочешь не хочешь, а за сигарету возьмешься. Вот сосед у меня, так тот не курящий и не пьющий, во как! Правда, сейчас что-то приболел. А я иногда выпиваю, пачку в день выкуриваю и пока ничего себя чувствую. У нас с женой по три прививки и народные средства. Мне что? Я уже шесть лет на пенсии, вот гуляю по городу, и чтоб пьющих стало на улице больше, не скажу. Нариков вижу часто, но там одни и те же морды, новых не прибавляется. А отдельных алкоголиков, вот раньше у магазина обязательно сидит и попрошайничает, теперь не стало. Чёрти сколько лет уже таких алкашей я не замечал. Спились, наверное.
ДАНИИЛ ЛИСИН, студент (КОХТЛА-ЯРВЕ)
Мне лично не нужна выпивка
Среди знакомых и сокурсников не замечал усиления тяги к употреблению алкоголя. В моем окружении это неактуально, и даже курят лишь некоторые. Мне кажется, что число людей, покупающих алкоголь, увеличилось, но не очень сильно. В основном это люди старшего поколения и совсем пожилые. У них сейчас много поводов переживать – война идет, цены растут, а прожить на пенсию надо. А мы более оптимистично смотрим на мир, и мне лично выпивка не нужна.
ДМИТРИС ПАВЛАС, востоковед (ТАЛЛИНН)
Алкоголь и сигареты в моей среде редкое явление
Если в жизни человека много стресса плюс имеются вредные пристрастия, то человек будет стремиться удовлетворить себя именно через них. Так он пытается войти в норму, успокоиться, взять жизнь под контроль. Если алкоголь, то больше покупает алкоголя, если курение, больше сигарет в день. Много событий сегодня, которые разрушительно влияют на нас, и многие пьют и курят больше. Но так снять стресс не получится. Есть очень хорошие способы восстановления своих сил. Это танцы, физические нагрузки, длительные прогулки, бег. Для многих выход из тяжелых депрессивных состояний – это плаванье, лучше в море и в любую погоду, можно в бассейн пойти. О духовных практиках я и не говорю. Духовная медитация, йога могут помочь не только от всего плохого, что встречается в нашей жизни, но и избавить от вредных зависимостей. Причем общение с природой через спорт и медитацию – это две стороны состояния. Если человеку нужно избавиться от накопленного негатива – он может плавать или бегать, если набраться позитивной энергии – то медитация и йога. В моем окружении – люди с похожим мировоззрением, и алкоголь, сигареты в моей среде – редкое явление.
ЛЮДМИЛА СЕВЕРИНОВА, домохозяйка (МААРДУ)
Многое от самого человека зависит
Сейчас переживаний стало больше, объем негативной информации постоянно увеличивается, но не могу сказать, что из-за этого пить и курить начали активнее. Мои знакомые, например, либо малопьющие, либо совсем трезвенники. Они приверженцы здорового образа жизни, двигаются много, никто из них не болеет. Что касается уличного контингента, то выпивох в парках, у магазинов осталось столько же, сколько и было. Но раньше я их даже чаще видела. Многое от самого человека зависит. Да, стресс, да, новости страшные, но люди более воспитанные стали, цивилизованные. А может, это оттого, что меня окружают такие светлые люди.
АННА РОГОНОВА, пенсионерка (СИЛЛАМЯЭ)
Многие пытаются проблемы решить выпивкой
Я за своим здоровьем слежу и всем советую жить правильно: не пить, не курить, соблюдать режим, правильно питаться. Все стрессы оттого, что люди разучились за собой следить, утратили самодисциплину. Сейчас многие пытаются проблемы решить выпивкой, это правда, но я считаю, что рост алкоголизма обусловлен не только проблемами. Здесь современная мода виновата. Посмотрите, еще молоденькая девушка – и уже с сигаретой, в руке пиво. Это как? От стресса? Бескультурье, и больше ничего.
РАИСА ХУТНЯК, домохозяйка (СИЛЛАМЯЭ)
У нас в Силламяэ больше выпивших я не увидела
Лично меня и членов моей семьи это практически не касается. И родственников, и знакомых тоже не касается. У меня нет ощущения, и я не вижу, что люди стали больше покупать алкоголя. Я часто хожу в магазин и замечаю, что в этих отделах людей мало. В нашем доме, да и в соседских нет отъявленных алкоголиков. Раньше компании собирались на лавочках после рабочего дня, но такого уже давно нет. У нас в городе пьяных по-прежнему столько, сколько и было. А табак курят все. Особенно молодежь, я даже у школы наблюдала. Надо, как и раньше, в наше время, проводить разъяснительную работу, что курение и водка – это вредно. И постоянно об этом напоминать. Сейчас никто об этом молодым не говорит, а чего тогда от них ждать?
Комментарий автора
Очень часто мы оказываемся в плену вредных привычек, даже не замечая их влияния на нас и нашу жизнь. Люди, с которыми мы побеседовали, отмечали, что чаще всего курящие, выпивающие, употребляющие наркотики личности попросту ленивы, стремятся таким образом уйти от проблем, скрасить действительность или соответствовать негласным стандартам поведения, принятым в той или иной микросоциальной среде. Профессионалы же – психологи, физиологи, педагоги, врачи, помогающие людям избавиться от какой-либо зависимости, считают, что склонность к вредным привычкам формируется в юности.
По мнению большинства опрошенных, самые распространенные вредные привычки в обществе – выпить и покурить. Причем немалую роль в этом играют относительно доступные цены. Согласно исследованию, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры по заказу Министерства социальных дел, на фоне общего роста заработной платы цены на алкоголь стали более демократичными. Как результат, в 2021 году от заболеваний, непосредственно вызванных алкоголем, в Эстонии умерли 695 человек, что на 76 человек больше, чем годом ранее, и является самым высоким показателем за последние 13 лет. Самая высокая смертность, обусловленная алкоголем, отмечается среди людей в возрасте от 45 до 64 лет.
Жители Эстонии в 2021 году употребили в среднем 11,1 литра абсолютного алкоголя в пересчете на одного взрослого человека, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее.
Около 60 процентов выпитого в стране алкоголя составили легкие алкогольные напитки: в том числе 4,1 литра пива, два литра виноградного вина пол-литра других легких спиртных напитков. На долю крепкого алкоголя пришлось 4,5 литра на взрослого человека, в том числе 2,4 литра водки. Потребление водки осталось прежним, а виски, джина и ликера пить стали больше.
С табаком картина сложнее. Как показало исследование, проведенное Norstat, среди курильщиков Эстонии по-прежнему растет курение сигарет. Причем обычных. Электронные сигареты использует 17 процентов курильщиков, нагретые табачные изделия – семь процентов и никотиновые подушечки – лишь пять процентов. Остальные потребители табачной продукции предпочитают натуральные сигареты, и большинство из них – 85 процентов – выкуривает по пачке в день. Курят в Эстонии и мужчины, и женщины разного возраста, но больше всего любителей сигарет среди тех, кому за 40. В рамках опроса мнения высказали более 30 человек из Сомпа, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Таллинна, Нарвы и Маарду.
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