Опрос недели: стали ли жители Эстонии больше курить и выпивать в кризисное время?

Курю и иногда выпиваю, на здоровье не жалуюсь

За себя могу сказать точно, больше стало в жизни вредных привычек. Жена начала больше курить. Может, кризис влияет, цены эти, может, нервы какие-то. У нас восемь внуков. И как с любыми малышами, всегда то одно, то другое, проблемы всякие. Один в школе нашалил, другой заболел. И так бесконечно. Нам дети не в тягость, вы не подумайте. Это для нас радость и отдушина, но нервы есть нервы. Так что хочешь не хочешь, а за сигарету возьмешься. Вот сосед у меня, так тот не курящий и не пьющий, во как! Правда, сейчас что-то приболел. А я иногда выпиваю, пачку в день выкуриваю и пока ничего себя чувствую. У нас с женой по три прививки и народные средства. Мне что? Я уже шесть лет на пенсии, вот гуляю по городу, и чтоб пьющих стало на улице больше, не скажу. Нариков вижу часто, но там одни и те же морды, новых не прибавляется. А отдельных алкоголиков, вот раньше у магазина обязательно сидит и попрошайничает, теперь не стало. Чёрти сколько лет уже таких алкашей я не замечал. Спились, наверное.