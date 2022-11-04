Суд чести Адвокатуры начал производство в отношении адвоката, связаннного с делом Михкельсона

Председатель правления Адвокатуры Эстонии Имби Юрген подчеркнула, что инициирование суда чести не означает, что было совершено нарушение. Нарушение или его отсутствие будет выявлено в ходе суда.

По словам Юрген, профессиональная этика предъявляет к адвокату более высокие требования, чем к его клиенту. «Адвокат обязан и вправе использовать в интересах доверителя только средства и способы, не противоречащие закону и профессиональной этике», – пояснила она.

«Если клиент требует от адвоката противоправного поведения или поведения, наносящего ущерб чести и достоинству Адвокатуры, предварительно адвокат должен разъяснить последствия, а в случае продолжения требований он вправе расторгнуть договор с клиентом».

Суд чести выносит мотивированное решение по делу в течение шести месяцев, по уважительной причине суд чести может продлить срок рассмотрения дела на три месяца.

Мария Мяги-Рохтметс: «Я согласна, что случай требует тщательного анализа»

Мяги-Рохтметс сообщила Postimees, что узнала о начале производства вчера. «Если бы его не инициировала Адвокатура, мне пришлось бы просить о его инициировке. Потому что в обществе возникла дискуссия: что, в каком количестве, и можно ли вообще публиковать о закрытой процедуре», –пояснила она.

«Конечно, я согласна с тем, что сейчас эта ситуация требует тщательного анализа, и поэтому производство полностью уместно», – добавила Мяги-Рохтметс.

На вопрос, какие преимущества может принести это производство, Мяги-Рохтметс ответила, что она создаст прецедент. «Тогда и юристам будет спокойнее. Основная цель адвоката – представлять и защищать интересы своего клиента всеми законными способами».

«К сожалению, закон не объясняет всего слово в слово, многое формируется в ходе практики», – считает Мяги-Рохтметс.