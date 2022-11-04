Суд чести Адвокатуры Эстонии начал производство в отношении присяжного адвоката Марии Мяги-Рохтметс, которая публично рассказала о скандале, связанном с председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном, чтобы проверить, соответствуют ли ее публичные комментарии этическому кодексу. По мнению присяжного адвоката, процедура вполне уместная.
Суд чести Адвокатуры начал производство в отношении адвоката, связаннного с делом Михкельсона
Председатель правления Адвокатуры Эстонии Имби Юрген подчеркнула, что инициирование суда чести не означает, что было совершено нарушение. Нарушение или его отсутствие будет выявлено в ходе суда.
По словам Юрген, профессиональная этика предъявляет к адвокату более высокие требования, чем к его клиенту. «Адвокат обязан и вправе использовать в интересах доверителя только средства и способы, не противоречащие закону и профессиональной этике», – пояснила она.
«Если клиент требует от адвоката противоправного поведения или поведения, наносящего ущерб чести и достоинству Адвокатуры, предварительно адвокат должен разъяснить последствия, а в случае продолжения требований он вправе расторгнуть договор с клиентом».
Суд чести выносит мотивированное решение по делу в течение шести месяцев, по уважительной причине суд чести может продлить срок рассмотрения дела на три месяца.
Мария Мяги-Рохтметс: «Я согласна, что случай требует тщательного анализа»
Мяги-Рохтметс сообщила Postimees, что узнала о начале производства вчера. «Если бы его не инициировала Адвокатура, мне пришлось бы просить о его инициировке. Потому что в обществе возникла дискуссия: что, в каком количестве, и можно ли вообще публиковать о закрытой процедуре», –пояснила она.
«Конечно, я согласна с тем, что сейчас эта ситуация требует тщательного анализа, и поэтому производство полностью уместно», – добавила Мяги-Рохтметс.
На вопрос, какие преимущества может принести это производство, Мяги-Рохтметс ответила, что она создаст прецедент. «Тогда и юристам будет спокойнее. Основная цель адвоката – представлять и защищать интересы своего клиента всеми законными способами».
«К сожалению, закон не объясняет всего слово в слово, многое формируется в ходе практики», – считает Мяги-Рохтметс.
На прошлой неделе Postimees писал, что председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ) попался на неуместных фотографих ребенка. Против Михкельсона не было возбуждено уголовное дело, это было гражданское дело. Все соответствующие производства были закрыты.