Обзор международного рынка от производителя яиц Dava Foods Eesti показывает, что спрос на яйца и яичные продукты везде высокий, а цены на эту продукцию находятся на историческом максимуме.
На всех не хватит: в Европе и США растут цены на яйца
Помимо возросших энергетических и производственных затрат, на рост цен повлияли вспышки птичьего гриппа и снижение производства яиц в Украине, которая до сих пор была одним из крупнейших в мире экспортеров яиц.
«В течение года цена яиц в эстонской розничной торговле выросла на 50 процентов, но на этом фоне игнорируется тот факт, что яйца в течение многих лет были чрезвычайно дешевыми по сравнению с другими источниками животного белка. Прошлой зимой в Европейском союзе и США была крупномасштабная вспышка птичьего гриппа. Большая часть производства не будет восстановлена из-за экстремального роста цен на корма и электроэнергию. Такое сочетание нескольких факторов создало ситуацию, когда в этих регионах возникла нехватка яиц», – пояснил Владимир Сапожнин, глава Dava Foods Eesti.
По словам Сапожнина, США исторически были крупным поставщиком яичных продуктов и яичного порошка в Китай, но их производственные мощности полностью иссякли. Поэтому на рынках Азии и Ближнего Востока возник большой спрос, который Европа пытается удовлетворить, но, к сожалению, безуспешно, потому что сырья попросту не хватает.
«Сегодня мировая яичная индустрия находится в ситуации, когда в Германии, Нидерландах, Франции и Англии происходят массовые вспышки птичьего гриппа, и, к сожалению, это только вопрос времени, когда это затронет другие регионы и сделает дефицит яиц еще больше. За последние 12 месяцев из-за птичьего гриппа в США было уничтожено 30 млн цыплят, а в ЕС – 13 млн, что является огромной потерей для всей отрасли», – сказал Сапожнин.
По его словам, сегодня средняя цена килограмма несортированных яиц в Европе составляет 2,4 евро, а в США уже 5,6 евро. «Высока вероятность того, что мы еще долго будем наблюдать дефицит яиц на мировом рынке. Запасы яичного порошка в мире минимальны, экономические времена тяжелые, а производство яиц не восстановилось до прежнего уровня из-за прошлой вспышки птичьего гриппа. Кроме того, нас ждет новый сезон птичьего гриппа, который уже начался», – отметил Сапожнин.
По его словам, поскольку яйца недооценивались на протяжении десятилетий, ожидается, что рост цен продолжится и стабилизируется на более высоком уровне в первой половине следующего года. Тем не менее, цена на яйца все же ниже цены на другие источники животного белка.