На всех не хватит: в Европе и США растут цены на яйца

Помимо возросших энергетических и производственных затрат, на рост цен повлияли вспышки птичьего гриппа и снижение производства яиц в Украине, которая до сих пор была одним из крупнейших в мире экспортеров яиц.

«В течение года цена яиц в эстонской розничной торговле выросла на 50 процентов, но на этом фоне игнорируется тот факт, что яйца в течение многих лет были чрезвычайно дешевыми по сравнению с другими источниками животного белка. Прошлой зимой в Европейском союзе и США была крупномасштабная вспышка птичьего гриппа. Большая часть производства не будет восстановлена ​​из-за экстремального роста цен на корма и электроэнергию. Такое сочетание нескольких факторов создало ситуацию, когда в этих регионах возникла нехватка яиц», – пояснил Владимир Сапожнин, глава Dava Foods Eesti.

По словам Сапожнина, США исторически были крупным поставщиком яичных продуктов и яичного порошка в Китай, но их производственные мощности полностью иссякли. Поэтому на рынках Азии и Ближнего Востока возник большой спрос, который Европа пытается удовлетворить, но, к сожалению, безуспешно, потому что сырья попросту не хватает.