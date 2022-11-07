Дебаты евродепутатов ⟩ Марина Кальюранд и Яна Тоом обсудили ситуацию в Европе

– КАЛЬЮРАНД: Сокращение экономики Германии окажет огромное влияние на весь ЕС. Так что, конечно, тут нельзя сказать, что все должны быть в равных условиях.

– Продолжится ли ужесточение санкций против России, особенно в энергетической сфере? И как это скажется на экономике Европы?

– КАЛЬЮРАНД: Нужно было действовать жестче и решительнее уже весной. Европарламент еще в начале марта принял резолюцию по эмбарго на российские энергоносители. Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что это дорого обойдется, но цель достижима. Но, затянув этот процесс (эмбарго на нефть вводится с 1 декабря, на нефтепродукты с 1 февраля – прим. ред.), мы снова позволили перехватить инициативу. Россия теперь решает, кому что дать, а кому не дать!

– ТООМ: Парламент решил уже в марте, а в ноябре мы все еще об этом говорим. Европарламент – это одна история, а Совет ЕС – совершенно другая: там 27 стран сидят за закрытыми дверями и о чем-то торгуются. Консенсус дается с трудом. В ситуации экономического кризиса достичь его будет еще сложнее. Особенно с приходом к власти в разных странах крайне правых. Эстонии тут тоже хорошо бы в зеркало посмотреться.

– Продолжится ли финансовая и гуманитарная помощь Украине со стороны ЕС?