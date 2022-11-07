Дебаты евродепутатов ⟩ Марина Кальюранд и Яна Тоом обсудили ситуацию в Европе

– КАЛЬЮРАНД: Важно, что Евросоюз признал эту проблему и начал пересматривать свою энергетику. Потребление российских энергоносителей значительно уменьшилось и, вероятно, еще уменьшится. Мы вынуждены начать переход на зеленую энергетику.
– Очевидно, что зеленая экономика в ближайшее время Европу не спасет. Так откуда же брать энергию?
– КАЛЬЮРАНД: Есть только два пути. Помогать населению и экономике, при необходимости брать займы, потому что у нас война и кризис. И пора уже просчитывать шаги наперед. До сих пор мы говорили-говорили о зеленой экономике, а где она? Ее почти нет.
– ТООМ: Зеленая энергия – это хорошо, но ее завтра не будет. Атомная энергия – единственный вариант. Ее тоже не будет завтра, но она появится быстрее, чем зеленая. И она более предсказуема, нежели ветер или солнце.
– Продолжает ли Европа печатать деньги? Насколько ударит по населению и предприятиям удорожание кредитов?
– ТООМ: Распределяя помощь, мы разгоняем инфляцию. Сейчас в Европе – стагфляция: инфляция на фоне роста безработицы. И в этой ситуации печатать деньги нельзя. Это просто самоубийство! Напомню, что в 1980-е годы в США процентная ставка дошла до 20 процентов. Мне страшно озвучивать эту цифру, так как у самой взят жилищный кредит. Но, с точки зрения европейского Центробанка, других способов обуздания инфляции нет.
Марина Кальюранд
• 1962, 6 сентября – родилась в Таллинне.
• 1986 – окончила юридический факультет Тартуского университета.
• 2006–2008 – посол Эстонии в России.
• 2011–2014 – посол Эстонии в США.
• 2015–2016 – министр иностранных дел Эстонии.
• 2019 – депутат Европарламента