Ирина Роднина: если бы не CAS, Валиеву вообще не допустили бы до прокатов на Олимпиаде

«Если бы не CAS, Валиеву бы вообще не допустили до прокатов на Олимпиаде. CAS неоднократно защищал наших спортсменов, когда на них нападали. Глупо сомневаться в объективности Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Их решения всегда были взвешенными», — цитирует Роднину Sport24.