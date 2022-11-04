Хельме заблокировал зарубежные командировки Михкельсона

Хельме написал в Facebook, что, хотя зарубежные командировки членов Рийгикогу, как правило, являются чистой формальностью, он перечеркнул желание Михкельсона поехать в зарубежную командировку.

Ратас: вопрос нужно решить полным составом

По словам председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия), юридически решение Хельме было правильным. «Правление Рийгикогу принимает все решения консенсусом. И если по какому-то вопросу консенсус достигнут не будет, в том числе и в отношении командировки, то это решение не будет принято».

По словам Ратаса, очень сложно понять ситуацию, при которой председатель комиссии по иностранным делам не ездит в зарубежные командировки. «Это важная часть его работы. Третий аспект – бюджетное положение комиссии по иностранным делам. Это тоже стоит взвесить».

Ратас добавил: «Но делать эту ситуацию черно-белой и блокировать командировки... Тогда председатель комиссии по иностранным делам не сможет выполнять свою работу».

Помимо Ратаса и Хельме, в зарубежной командировке в Украине на этой неделе находился член правления Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество»). Если правление Рийгикогу не сможет прийти к единому мнению, то разногласия, в том числе и по поводу зарубежных командировок Михкельсона, могут быть вынесены на голосование в большом зале.