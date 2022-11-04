Заместитель председателя Рийгикогу Мартин Хельме (EKRE) не утвердил запланированные зарубежные командировки председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ). Патовую ситуацию должен решить полный состав Рийгикогу.
Хельме заблокировал зарубежные командировки Михкельсона
Хельме написал в Facebook, что, хотя зарубежные командировки членов Рийгикогу, как правило, являются чистой формальностью, он перечеркнул желание Михкельсона поехать в зарубежную командировку.
Ратас: вопрос нужно решить полным составом
По словам председателя Рийгикогу Юри Ратаса (Центристская партия), юридически решение Хельме было правильным. «Правление Рийгикогу принимает все решения консенсусом. И если по какому-то вопросу консенсус достигнут не будет, в том числе и в отношении командировки, то это решение не будет принято».
По словам Ратаса, очень сложно понять ситуацию, при которой председатель комиссии по иностранным делам не ездит в зарубежные командировки. «Это важная часть его работы. Третий аспект – бюджетное положение комиссии по иностранным делам. Это тоже стоит взвесить».
Ратас добавил: «Но делать эту ситуацию черно-белой и блокировать командировки... Тогда председатель комиссии по иностранным делам не сможет выполнять свою работу».
Помимо Ратаса и Хельме, в зарубежной командировке в Украине на этой неделе находился член правления Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер («Отечество»). Если правление Рийгикогу не сможет прийти к единому мнению, то разногласия, в том числе и по поводу зарубежных командировок Михкельсона, могут быть вынесены на голосование в большом зале.
На этой неделе Рийгикогу не заседал, поэтому вопрос будет обсуждаться на следующей неделе.