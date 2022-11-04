Сегодня в суде над бывшим министром образования Майлис Репс (Центристская партия) давали показания министр юстиции в первом правительстве Юри Ратас (Центристская партия) и министр иностранных дел во втором правительстве Урмас Рейнсалу («Отечество»). Среди прочего, Рейнсалу давал показания о том, как он имел обыкновение отмечать свой день рождения, будучи министром.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Урмас Рейнсалу в суде: как бы страшно это ни звучало, референт просила у меня деньги
«Я помню со времен работы министром юстиции, что в министерстве был легендарный референт, который помнил дни рождения министров. Я помню, как она просила у меня денег к моему дню рождения, чтобы купить виноград и печенье по этому случаю. В Министерстве юстиции была такая практика. Как бы страшно это ни звучало, она просила у меня денег. Я платил за виноград и печенье из собственного кармана. Ко мне в мой кабинет приходили сотрудники министерства, и мы обменивались рукопожатиями. В моем кабинете стояло несколько подносов, на которых лежали виноград и печенье», – рассказал Рейнсалу в Харьюском уездном суде.
По словам Рейнсалу, чей день рождения приходится на 22 июня, он никогда не праздновал это событие с размахом. «Мой день рождения – это всегда трагедия, потому что Иванов День съедает мой день рождения точно так же, как свадьба Тоотса съела Рождество», – сказал Рейнсалу.
Рейнсалу был министром иностранных дел второго правительства Юри Ратаса, с 2019 по 2021 год.
На прошлой неделе бывший министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) выступил в качестве свидетеля на судебном процессе над Репс, который рассказал защите, как он распоряжался государственным имуществом на посту министра.
Обвинение не усмотрело в показаниях Хельме доказательной силы, поэтому взятие свидетельских показаний осуществлялось только самим политиком и адвокатами Репс. «Если, по мнению прокуратуры, показания свидетеля не относятся к рассматриваемым предосудительным деяниям, то есть не имеют существенного доказательственного значения и веса в уголовном деле, то мы вправе отказаться от допроса свидетелей. Скорее всего, мы откажемся от допроса еще некоторой части свидетелей защиты», – пояснил гособвинитель Денис Часовских.
Прокуратура обвиняет экс-министра Репс в растрате и мошенничестве
Майлис Репс совершила растрату, поскольку, будучи министром, отдавала приказы сотрудникам министерства выполнять задачи, связанные с ее детьми.
Репс незаконно воспользовалась топливной картой министерства и покрывала расходы, связанные с празднованием ее дня рождения в помещении министерства, деньгами министерства.
Репс совершила мошенничество, забрав домой кофе министерства.
Министерство оплатило перелет члена семьи Репс, его транспорт и проживание, связанные с проведением досуга, а также празднование юбилея Репс в ресторане.
Согласно обвинительному заключению, Майлис Репс покрыла личные расходы на сумму около 7500 евро из средств министерства.