ГАЛЕРЕЯ ⟩ Урмас Рейнсалу в суде: как бы страшно это ни звучало, референт просила у меня деньги

«Я помню со времен работы министром юстиции, что в министерстве был легендарный референт, который помнил дни рождения министров. Я помню, как она просила у меня денег к моему дню рождения, чтобы купить виноград и печенье по этому случаю. В Министерстве юстиции была такая практика. Как бы страшно это ни звучало, она просила у меня денег. Я платил за виноград и печенье из собственного кармана. Ко мне в мой кабинет приходили сотрудники министерства, и мы обменивались рукопожатиями. В моем кабинете стояло несколько подносов, на которых лежали виноград и печенье», – рассказал Рейнсалу в Харьюском уездном суде.

По словам Рейнсалу, чей день рождения приходится на 22 июня, он никогда не праздновал это событие с размахом. «Мой день рождения – это всегда трагедия, потому что Иванов День съедает мой день рождения точно так же, как свадьба Тоотса съела Рождество», – сказал Рейнсалу.

Рейнсалу был министром иностранных дел второго правительства Юри Ратаса, с 2019 по 2021 год.

На прошлой неделе бывший министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) выступил в качестве свидетеля на судебном процессе над Репс, который рассказал защите, как он распоряжался государственным имуществом на посту министра.

Обвинение не усмотрело в показаниях Хельме доказательной силы, поэтому взятие свидетельских показаний осуществлялось только самим политиком и адвокатами Репс. «Если, по мнению прокуратуры, показания свидетеля не относятся к рассматриваемым предосудительным деяниям, то есть не имеют существенного доказательственного значения и веса в уголовном деле, то мы вправе отказаться от допроса свидетелей. Скорее всего, мы откажемся от допроса еще некоторой части свидетелей защиты», – пояснил гособвинитель Денис Часовских.