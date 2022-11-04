Россиянка нелегально провела год в Шенгенской зоне

Россиянка без малого год провела в Шенгенской зоне нелегально. Ее задержали на погранпункте Ваалимаа в четверг 3 ноября, когда женщина из Финляндии намеревалась выехать в Россию.

Россиянка успела нелегально провести за пределами родины 359 дней. Она выехала из России в июле 2021 года.

Финская сторона передала дело в уездный суд, обвинив женщину в подделке документов и нарушении закона об иностранцах. Также миграционная служба Migri депортировала женщину в Россию, запретив въезд в Финляндию на четыре года.

Поддельные штампы в паспорте

Нелегальная схема раскрылась в ходе проверки паспорта россиянки на финляндской границе.

В ее загранпаспорте стояла виза Италии, которая якобы давала женщине право на пребывание в Шенгенской зоне до июля 2023 года. Пограничники, однако, заподозрили, что штампы о пересечении границ Шенгена не являются подлинными. Рассказ женщины о ее пребывании в Европе также сочли неубедительным.

Россиянка была задержана по подозрению в подделке въездных документов.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что женщина с помощью курьера обзавелась шестью поддельными штампами о пересечении границ. В первый раз курьер вернул ей загранпаспорт с четырьмя поддельными штампами с границы Сербии, во второй раз – с турецкими штампами. Женщина сообщила, что заплатила курьеру порядка 400 евро.