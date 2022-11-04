Морковкина и Роопс остаются главными тренерами женской сборной

Женская сборная Эстонии под руководством Анастасией Морковкиной и Сирье Роопс с начала 2022 года провела десять матчей, из которых выиграла пять. Всего за это время команда забила 18 голов. Текущий контракт Морковкиной и Роопс действует до конца этого года.

«Мы довольны спортивными результатами женской сборной, достигнутыми в этом году. Главные тренеры сумели создать в команде позитивный внутренний настрой, что отражается на поле и результатах. Мы также поддерживаем желание главных тренеров продолжать работу в том же составе", - сказала генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей.

41-летняя Анастасия Морковкина как игрок 15 раз становилась чемпионом Эстонии, восемь раз ее признавали лучшей футболисткой страны. Она представляла сборную Эстонии в 75 матчах и забила 40 голов. Морковина 14 раз становилась лучшим бомбардиром высшей лиги чемпионата страны. У нее имеется серебряный знак отличия ЭФС за успешную карьеру в сборной. В 2018-м начала тренерскую карьеру, возглавив родной клуб «Пярну». Затем работала тренером в «Виймси». Сейчас она занимается получением тренерской лицензии UEFA категории А. Последние пять лет входит в правление ЭФС.

30-летняя Сирье Роопс все 15 лет своей игровой карьеры выступала за тартускую «Таммеку». Сыграла 15 матчей за сборную. Тренерскую карьеру начала в 2013 году, а в этом году уже четвертый сезон является главным тренером «Таммеки», играющей в высшей лиге чемпионата Эстонии. Роопс обучалась в Тартуском университете на отделении физкультуры, в 2023 году приступает к обучению UEFA Pro на получение европейской тренерской лицензии высшей категории.