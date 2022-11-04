Видео ⟩ На поводке за машиной: рижанка выгуливала собаку, сидя в автомобиле. Это допустимо?

«Собака была большая, сильная боевая собака, возможно, питбуль», – сообщил читатель. Он также обращает внимание на то, что инцидент произошел непосредственно рядом с парком, где гуляют как дети, так и другие собаки.

Читатель удивлен поведением хозяйки, так как собака могла попасть под колеса ее же автомобиля или же другого транспортного средства. Он отмечает и то, что собака была без намордника.

«В конце концов, что бы произошло, если бы она сорвалась с поводка и забежала в парк, где могли находиться другие собаки или дети?» – указывает очевидец событий.

Комментарий руководителя отдела PVD по надзору за ветеринарными объектами Майриты Риекстини:

Продовольственно-ветеринарная служба начнет административное дело, так как увиденное на видео свидетельствует о возможном неисполнении обязанностей владельца животного, в частности, не подвергать животное боли и страданиям, а также предотвращать возможность их возникновения.

Владелец животного избрал своеобразный вид обеспечения физической нагрузки, однако что касается жестокого обращения с животным, то нужно оценивать разные факторы, в том числе – как долго собаку заставляли бежать, какой была скорость машины.

Чтобы помочь в рассмотрении административного дела, PVD призывает очевидца обратиться в службу и рассказать обстоятельства произошедшего.