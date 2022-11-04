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Пограничники Беларуси заявляют о «провокации» военных с украинской стороны границы

Лукашенко неоднократно заявлял, что его солдаты не вступят на территорию Украины
rus.postimees.ee
Пограничники Беларуси заявляют о «провокации» военных с украинской стороны границы
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Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov

Силовики Лукашенко опубликовали видео, на котором около перекопанной границы движется военная техника. Утверждается, что это «провокация украинских военных».

4 ноября пограничный комитет Беларуси распространил видеозапись, на которой видны кучи земли, ограды из колючей проволоки и дорожный указатель «Житомирская область», за которым заметно движение БТР с бойцами на броне. Утверждается, что на записи зафиксировано «движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме».

Военная техника на границе Украины и Беларуси заснята камерами пограничного контроля. Минск утверждает, что это «провокация» киевской стороны. Комментариев от официальных лиц Украины на момент написания новости не поступало.
Военная техника на границе Украины и Беларуси заснята камерами пограничного контроля. Минск утверждает, что это «провокация» киевской стороны. Комментариев от официальных лиц Украины на момент написания новости не поступало. Фото: скриншот Telegram-канал погранкомитета Беларуси

При этом сами белорусские пограничники говорят, что событие имело место еще 29 октября.

«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13.33 проследовал обратно вглубь украинской территории, – гласит сообщение погранкомитета Беларуси. – В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы. Также были приведены в боевую готовность резервы».

Почему о «провокации» было сообщено спустя неделю после произошедшего, не поясняется, но в публикации есть предостережение в адрес Украины.

«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению», – завершают свое послание белорусские пограничники.

Комментариев украинской стороны пока не поступало.

В конце октября Вооруженные силы Украины призвали белорусских военных не участвовать в войне Путина с Украиной и не выполнять приказы в случае отправки в Украину.

Занимающий пост руководителя Беларуси Александр Лукашенко много раз заявлял, что ВС Беларуси не будут участвовать в войне Путина с Украиной. Однако нынешней осенью СМИ неоднократно сообщали о новой концентрации войск ВС РФ в Беларуси, недалеко от северных границ Украины. 10 октября сообщения СМИ о подготовке Москвы и Минска совместно напасть на Украину с севера Александр Лукашенко назвал вбросом.

«На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость», – говорил Лукашенко почти месяц назад.

До этого была создана совместную «региональная группировка Российской Федерации и Республики Беларусь». Лукашенко предупреждал подчиненных, что они должны быть готовы к размещению в Беларуси «не одной тысячи человек».

Попытка Москвы самостоятельно взять Киев в начале войны после ввода войск с территории Беларуси провалилась. Российские войска отступили из Киевской и Черниговской областей еще весной после того, как понесли крупные потери в живой силе и технике.

Война Путина с Украиной продолжается уже 254 дня.

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