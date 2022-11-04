Силовики Лукашенко опубликовали видео, на котором около перекопанной границы движется военная техника. Утверждается, что это «провокация украинских военных».
Пограничники Беларуси заявляют о «провокации» военных с украинской стороны границы
4 ноября пограничный комитет Беларуси распространил видеозапись, на которой видны кучи земли, ограды из колючей проволоки и дорожный указатель «Житомирская область», за которым заметно движение БТР с бойцами на броне. Утверждается, что на записи зафиксировано «движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме».
При этом сами белорусские пограничники говорят, что событие имело место еще 29 октября.
«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13.33 проследовал обратно вглубь украинской территории, – гласит сообщение погранкомитета Беларуси. – В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы. Также были приведены в боевую готовность резервы».
Почему о «провокации» было сообщено спустя неделю после произошедшего, не поясняется, но в публикации есть предостережение в адрес Украины.
«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению», – завершают свое послание белорусские пограничники.
Комментариев украинской стороны пока не поступало.
В конце октября Вооруженные силы Украины призвали белорусских военных не участвовать в войне Путина с Украиной и не выполнять приказы в случае отправки в Украину.
Занимающий пост руководителя Беларуси Александр Лукашенко много раз заявлял, что ВС Беларуси не будут участвовать в войне Путина с Украиной. Однако нынешней осенью СМИ неоднократно сообщали о новой концентрации войск ВС РФ в Беларуси, недалеко от северных границ Украины. 10 октября сообщения СМИ о подготовке Москвы и Минска совместно напасть на Украину с севера Александр Лукашенко назвал вбросом.
«На Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара. Для нас это не новость», – говорил Лукашенко почти месяц назад.
До этого была создана совместную «региональная группировка Российской Федерации и Республики Беларусь». Лукашенко предупреждал подчиненных, что они должны быть готовы к размещению в Беларуси «не одной тысячи человек».
Попытка Москвы самостоятельно взять Киев в начале войны после ввода войск с территории Беларуси провалилась. Российские войска отступили из Киевской и Черниговской областей еще весной после того, как понесли крупные потери в живой силе и технике.
Война Путина с Украиной продолжается уже 254 дня.