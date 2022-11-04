Пограничники Беларуси заявляют о «провокации» военных с украинской стороны границы

4 ноября пограничный комитет Беларуси распространил видеозапись, на которой видны кучи земли, ограды из колючей проволоки и дорожный указатель «Житомирская область», за которым заметно движение БТР с бойцами на броне. Утверждается, что на записи зафиксировано «движение в сторону границы с Беларусью украинского БТР-80 с группой вооруженных людей в форме».

Военная техника на границе Украины и Беларуси заснята камерами пограничного контроля. Минск утверждает, что это «провокация» киевской стороны. Комментариев от официальных лиц Украины на момент написания новости не поступало. Фото: скриншот Telegram-канал погранкомитета Беларуси

При этом сами белорусские пограничники говорят, что событие имело место еще 29 октября.

«После остановки перед украинскими инженерными заграждениями бронетранспортер развернулся и в 13.33 проследовал обратно вглубь украинской территории, – гласит сообщение погранкомитета Беларуси. – В рамках реагирования на данную провокацию военнослужащие органов пограничной службы Республики Беларусь заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы. Также были приведены в боевую готовность резервы».

Почему о «провокации» было сообщено спустя неделю после произошедшего, не поясняется, но в публикации есть предостережение в адрес Украины.

«Низкая дисциплина находящихся вблизи границы украинских сил территориальной обороны и иных военизированных формирований способствует возникновению провокационных ситуаций на границе и может привести к вооруженному боестолкновению», – завершают свое послание белорусские пограничники.

Комментариев украинской стороны пока не поступало.

В конце октября Вооруженные силы Украины призвали белорусских военных не участвовать в войне Путина с Украиной и не выполнять приказы в случае отправки в Украину.