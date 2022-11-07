От редакции ⟩ Электричество за три цента как мировоззрение

Почему раньше госконцерн продавал электроэнергию по «справедливой», то есть низкой цене, а сейчас вдруг на фоне кризиса перестал, этого Мартин Хельме не сказал. Также непонятно, на каком рынке концерн Eesti Energia вдруг стал монополистом? У нас давно нет отдельного эстонского рынка электроэнергии, мы находимся в зоне североевропейской биржи Nord Pool, на которой продают электроэнергию десятки производителей, среди которых Eesti Energia – далеко не самый крупный.

Не менее ярко выступил на публике и Март Хельме, который заявил, что партия EKRE – за мир, а украинцам пора прекращать усложнять всем жизнь. Надо садиться за стол переговоров! Тот факт, что четыре области Украины находятся в оккупации и там живут люди, которые вполне могут повторить судьбу жителей Бучи и Изюма, никого не должен смущать. Ну давайте же, помиритесь уже!