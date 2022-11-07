На прошлой неделе в Первой студии Канала ETV состоялись дебаты представителей парламентских партий, на которых руководитель партии EKRE Мартин Хельме в очередной раз заявил, что жители Эстонии могли бы хоть завтра получать электричество по три цента за киловатт, но правящие партии этому препятствуют. Хельме считает, что проблема дороговизны заключается исключительно в монопольном положении концерна Eesti Energia, который раньше якобы продавал электроэнергию по 3,4 цента за киловатт, а сейчас хочет наращивать прибыли, и правительство ему потакает. «Цифры не врут!» – заявил он всем участникам дискуссии, пытавшимся возражать.
От редакции ⟩ Электричество за три цента как мировоззрение
Почему раньше госконцерн продавал электроэнергию по «справедливой», то есть низкой цене, а сейчас вдруг на фоне кризиса перестал, этого Мартин Хельме не сказал. Также непонятно, на каком рынке концерн Eesti Energia вдруг стал монополистом? У нас давно нет отдельного эстонского рынка электроэнергии, мы находимся в зоне североевропейской биржи Nord Pool, на которой продают электроэнергию десятки производителей, среди которых Eesti Energia – далеко не самый крупный.
Не менее ярко выступил на публике и Март Хельме, который заявил, что партия EKRE – за мир, а украинцам пора прекращать усложнять всем жизнь. Надо садиться за стол переговоров! Тот факт, что четыре области Украины находятся в оккупации и там живут люди, которые вполне могут повторить судьбу жителей Бучи и Изюма, никого не должен смущать. Ну давайте же, помиритесь уже!
Подобных манипуляций хватает в любом ярком спиче руководителей EKRE, но это не мешает партии становиться все более популярной. Высокий рейтинг национал-консерваторов демонстрирует, как много людей в нашем обществе любят простые решения и простые ответы на сложные вопросы. Папа и сын Хельме умеют эти ответы давать. Почему что-то в вашей жизни пошло не так? Потому что есть силы, которые специально портят вам жизнь. Кто портит жизнь всему народу Эстонии? Действующее правительство. Партийная принадлежность членов правительства значения при этом не имеет.
Любое правительство, в которое не входит EKRE, всегда по определению состоит в заговоре против своего народа. Что нужно, чтобы исправить положение? Просто вывести это правительство на чистую воду и прекратить заговор. Если цены слишком высокие, значит, нужно просто взять и установить низкие. Ведь всем партиям, входящим в правительство, перед выборами нужны голоса, и обеспечившая низкие цены партия может рассчитывать на хороший результат. А если, например, война затянулась, значит, нужно просто взять и помириться. Что может быть проще?
Правительство, по мнению сторонников теории заговора, может снизить цены, но не хочет. А Украина конечно же может прекратить воевать и сделать жизнь простого жителя Эстонии спокойнее, но этого не хочет НАТО. А украинцы ведь во всем слушаются НАТО и поэтому продолжают умирать. Можно было бы задаться логичным вопросом: почему они поступают так странно, во вред себе? Украинцам, вне всякого сомнения, лучше жить в мире, а не прятаться в бомбоубежища и терять близких. Но они почему-то не готовы капитулировать. Однако задаваться вопросами означает усложнять, а усложнять не хочется. Проще найти виноватых!