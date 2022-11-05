Фамилия Каманин знакома каждому любителю бокса в Эстонии. Василий Каманин один из лучших судей страны по боксу. Трое его сыновей – братья Павел, Семен и Федор также боксеры. Старший Павел один из самых титулованных в любительском боксе – призер Кубка мира, чемпионата Европы. Младший Федор в 2021 году признан лучшим боксером Эстонии по итогам 2021 года в категории до 18 лет среди всех весовых категорий. Семен – средний, ему 21 год и он уже семикратный чемпион Эстонии по боксу, сейчас выступает в профессиональной лиге кулачных боёв, ММА и бокса Hardcore Fighting Championship. И останавливаться не собирается.
Потомственный боксер Семен Каманин защищает честь Эстонии
- Если честно, я боксеров представляла более мощной комплекции. Вы очень легкий. Не мешает ли это?
- Да, люди, когда меня видят, удивляются, возникает ощущение, что перед ними подросток-скейтер. Какие тут бои, какие голые кулаки. А потом видят бой и забирают слова обратно. Просто я легковес, очень сухой комплекции.
- Ваша внешность вводит в заблуждение соперников?
- В спорте внешность не имеет значения, соперники оценивают кондицию. Они видят, что я сухой, руки боксерские – жилистые, сухие, мышцы развиты, но не перекачаны. Дело в том, что если руки перекачать, удары будут медленными. Сам я тоже очень сухой, рельеф виден. И оппоненты оценивают это, понимают, с кем будут иметь дело.
- Для непрофессионала бокс выглядит довольно примитивным видом спорта.
- На самом деле это не так. Если посмотреть на лучших боксеров, профессионалов – все они в жизни очень грамотные и умные люди. Очень! Ведь умение мыслить, продумывать тактику и стратегию боя в боксе очень важно. От этого зависит победа. Мы же не только физически соперничаем, мы соперничаем в том числе и эмоционально. Бывает иногда так, что я, объективно, слабее соперника, начинается бой, он вроде бы выигрывает, но потом я начинаю создавать ему сложные моменты и противник морально ломается.
- В какой момент вы понимаете, что победите?
- А вот как раз, когда морально подлавливаю оппонента. Это сразу ощущается по его движениям, они становятся неуверенными. А когда соперник много промахивается, он теряет общую уверенность, теряет бой. Агрессия оппонента тоже показатель того, что у него что-то не так. Нарушает правила – отлично, значит, он уже психологически неустойчив. Если я понимаю, что не могу переиграть физически, работаю психологией. Но были бои, когда мы с противником оба заводились, это очень видно, эмоции через край, у нас глаза горят, оба думаем, как лучше проявить себя, чтобы другого подавить. С таким адреналином бывает непросто. Видели, как боксеры в ринге перед боем боксируют с воздухом? Это все адреналин. Это такая эмоция, когда не можешь на месте устоять, тебя буквально швыряет.
- Позволительны ли такие эмоции в обычной жизни?
- Нет. Конечно, эмоции есть, но с возрастом учишься их контролировать. Например, в детстве в школе подрался – потом еще неделю трясет. А сейчас вроде и бой серьезный, но на следующий день я уже спокоен. Но в жизни такие эмоции, как в ринге, недопустимы. Наши руки официально считаются холодным оружием и это действительно так – боксер может убить, такие случаи были. Нужно уметь себя контролировать и я всегда выступаю против драк. Я очень молод, мне всего 21, но я знаю, что с меня уже берут пример. И я всегда говорю, что уличная драка – это самое мерзкое, что может произойти с бойцом. Да, есть ситуации, когда приходится защищаться, такое у меня тоже было. Но я никогда не добиваю напавшего. Я до последнего пытаюсь объяснить, что со мной лучше не связываться, но из-за моей комплекции не все это понимают и кто-то пробует. А все эти удары я вижу как в замедленной съемке и у меня срабатывают рефлексы. Когда противник падает, я не добиваю его, а несу салфетки и оказываю помощь. Очень важно уметь остановиться.
- В каком возрасте вы осознали свою силу и то, что вы умеете побеждать?
- Наверное, сразу, как только пошел на бокс. У меня сразу стало получаться. Отец колоссально поддержал. А еще наверняка сыграло роль и соперничество между братьями, мы же втроем занимаемся. Особенно со старшим – у нас два года разница. Думаю, это здорово помогло нашему развитию, хотя на тренировках поначалу нам сильно доставалось. Но на первых соревнованиях нас свели с парнями, которые были лучше, а мы взяли и победили – и это все за полгода тренировок. Просто у нас была цель. Ну а затем начался уже профессиональный рост, вокруг нас сформировалась нарвская команда PSK – она сейчас лучшая в Эстонии, я подтянул в бокс всех своих друзей. Вот, например, привел в бокс своего лучшего друга Марка Андреева – сейчас он многократный чемпион Эстонии, участник ЧМ. Мой двоюродный брат на днях стал вторым на чемпионате Эстонии – Артем Спатырь. Это его первый взрослый год. А до этого он ни один юношеский чемпионат Эстонии не проигрывал. Про братьев и говорить не надо. У меня все друзья в боксе, и семья...
- А мама почему в бокс не пошла?
- Мне кажется, ей не очень нравится (смеется). Мама вообще поначалу была против того, что я пошел на бокс. Но уже привыкла. Помню, какой-то период ей было тяжело приходить на соревнования. Ну а куда деваться.
- Вас называют олимпийской надеждой Эстонии. Что дает это звание?
- Олимпийская надежда – потому что я уже отбирался на Олимпиаду. Это было три года назад, когда я перешел во взрослую категорию. Но это был лишь мой второй бой по-взрослому, первый раунд я провел хорошо, но во втором и третьем показалось, что не хватило опыта. Но зато я получил хороший толчок. И желание участвовать в Олимпийских играх никуда не делось – я обязательно буду отбираться в следующем году, чтобы попасть в 2024 году на Олимпиаду в Париже. Несмотря на то, что я сейчас выступаю в России (спортсмен выступает в организации Hardcore Fighting - ред.), я буду представлять Эстонию, впрочем, я всегда представляю только нашу страну.
- Как получилось, что вы попали в российскую организацию Hardcore Fighting и как вас приняли?
- В какой-то момент я почувствовал простой в карьере, понял, что достиг тут всего, нужно развивать и реализовывать личные амбиции. К сожалению, в Эстонии просто нет таких возможностей, а я очень хотел связать свою жизнь со спортом. Вы же понимаете, что происходит со спортсменом, когда у него складывается карьера: драйв, азарт. И что происходит, когда развиваться некуда. А ведь я до сих пор все тот же паренек с горящими глазами и бешеным азартом, который готов добиваться целей!
И я послал заявку в Hardcore Fighting, в начале лета получил приглашение. Мне все говорили, что я ненормальный, ведь санкции, меня забьют только за то, что я из Эстонии. Но вышло наоборот: меня очень тепло приняли, обрадовались, что наконец-то появился боец не из России. У меня даже прозвище «эстонец». И что самое классное - я там выигрываю!
Но при этом, подчеркну, я всегда бьюсь за нашу страну. Я всегда представляю Эстонию. Я всю жизнь прожил в Нарве, служил в эстонской армии, очень люблю нашу страну. Сейчас очень популярны все эти ютьюб-промоушны – так называемый pop-MMA. Постоянно выкладываются ролики, у этого направления миллионы поклонников.
И когда видят меня, все обалдевают: ого, ты сюда попал! Эстонцы принимают очень хорошо, поддерживают и очень гордятся нашей страной. Я вижу наши комментарии, эстонские флаги, сам всегда выхожу с эстонским флагом. Это очень классно, что я могу представлять нашу страну на таком уровне!
- Сейчас вы провели свой первый бой на голых кулаках. Это какое-то новое направление в боксе?
- Все развивается. И развивается благодаря публике, которая вечно жаждет чего-то покруче. В 20-м веке все смотрели бокс. В 21-м появился MMA – все стало жестче и страшнее. А сейчас все вновь усложнилось: появились кулачные бои, то есть боец выходит в ринг ничем не защищенный, тейпируются только запястья. Это американская и российская фишка, очень популярная штука, даже бойцы UFC переходят и подписывают контракты на голые кулаки. Это не просто – собрались мужики от скуки биться на кулаках. Тут выступают звезды. Это статусный спорт с сильной конкуренцией. Например, Василий «Локи», который вышел против меня в моем первом бою, мастер спорта по кикбоксингу в России, чемпион России, это очень серьезное достижение. У него это был третий бой, у меня дебют, который я провел достойно – выиграл. Что интересно, на мне ни царапинки не было, хотя обычно бои заканчиваются кровью.
- Раз уж речь зашла о травмах, как боксер ощущает себя после соревнований? Вижу шрам под бровью. В вашем спорте, наверное, как нигде, карьеру можно завершить буквально за секунду.
- Мне везет, обычно лицо остается чистым. А шрам – это еще в детстве получил, качелями. Вообще, спортсмены знают, куда бить. В основном в боксе целятся в область челюсти и корпуса. Челюсть имеет очень важное значение – именно удар в челюсть приводит к нокауту. У меня есть в арсенале такой удар. Надо очень точно попасть в подбородок, тогда все получится. И я посылал своих соперников в нокаут не потому, что бью жестко, а потому что бью точно. А сам не подставляюсь (смеется). Но серьезная травма у меня есть. Видите, шрамы на плече? Это после операций – как раз про то, что травма может завершить карьеру.
В 15 лет я получил очень серьезную травму плеча – разрыв связок, хрящей, от нагрузки еще и кость стерлась. Поначалу терпел, думал, что пройдет. Но дошло до операции, после которой меня слишком рано выпустили на ринг. Понимаете, этот спорт очень жесткий, было жутко слышать фразу «не можешь, тогда иди играй в шахматы!» В итоге я поторопился, и уже на втором бое снова выбил плечо. Но к тому времени у меня уже своя голова на плечах появилась, и я не спешил возвращаться: полгода восстанавливался и только потом очень постепенно начал возвращаться в спорт, несмотря на то, что меня подгоняли. Да, жесткая закалка, конечно, хороша, она помогает двигаться вперед, но иногда нужно очень хорошо взвесить риски.
- Тем не менее, вы первым в Эстонии решились перейти в кулачные бои и я все-таки задам этот вопрос: во что превращаются после боя руки?
- Основная нагрузка идет на ударные косточки. Рука после боя выглядит так себе. Кстати, жестче всего меня посекли не в профессиональном, а в любительском боксе – увернулся основного удара, но поймал бровью локоть оппонента. Вот это жестко было, глаз заплыл моментально. Но прекратить бой – боже упаси. Ну а кулаки... да, надо бы рентген сделать, после последнего боя, когда я отправил противника в нокдаун, есть ощущение, что получил травму. Но руки мы постоянно тренируем. Я, например, их набиваю, специальные упражнения делаю. Это отжимания на кулаках, на пальцах, сумасшедшие вещи. 8 ноября у меня будет второй бой на кулаках, готовлюсь к нему.
- Соперник уже известен?
- Моим соперником должен был стать Тимур Мусаев «Золотой» - очень мощный боец, самый опытный кулачный боец СНГ, он провел одиннадцать боев на голых кулаках. Но бой слетел, причем не по моей вине. Дело в том, что в нашем спорте есть множество нюансов, которые напрямую к боксу отношения не имеют. Тут было просто: я еще не медийный, то есть не известный боец, но опасный. Если он проиграет, то потеряет все. Поэтому Тимуру дали бойца попроще.
- Почему так происходит?
- Потому что профессиональный бокс это шоу. Сейчас объясню. Любительский бокс – это более простая категория. Это не шоу, все классическое, часто проводится просто в каком-то зале, финансово это никак не поощряется. Перчатки у боксеров более толстые, так называемый «антинокаут». Бой длится три раунда по три минуты. Профессиональный бокс – это шоу, тут выступают более трех раундов, используют более тонкие другие перчатки. Приветствуется зрелищный бой, эмоции, нокауты – и мне есть что показать. Я перешел в профессиональный, потому что показалось, что трех раундов любительского мне не хватает, я лучше раскрываюсь в более длинных боях. Ну и развитие.
Профессиональные бои устраивают матчмейкеры и тут уже как они договорятся. У меня очень грамотный менеджер - Максим Закинян. Он знает, что мне нужно – я, например, не хочу проводить десять боев на кулаках, чтобы стать чемпионом. Я хочу провести три-четыре и выйти в чемпионы. Да, это риск. Но я не боюсь. Поэтому и просил в оппоненты Тимура. Но не в этот раз. 8 ноября против меня выйдет Саид Чалоян, он тоже достаточно сильный боец, провел три боя, во всех победил. Он мне кажется чуть проще Тимура, но я все равно выйду. Хотя я предпочитаю более сильных соперников – это развивает.
- Что у вас самое любимое в боксе?
- Мне нравится побеждать. Не за медали, не за кубки. Я про вкус победы, про эмоцию. Сколько бы книг про это не писали, никто это не опишет. Когда ты выходишь против сильного соперника, когда понимаешь, что он сильнее тебя, но у тебя получается его победить, ты показываешь прекрасный бокс, тебе поднимают руку – это чувство такое... невероятное. Когда реализуешь личные амбиции. Спортивная жизнь – это жизнь, где есть цели, которых ты добиваешься. И это не пустая трата времени. И ты понимаешь, что ты движешься в правильном направлении. Я бы всем посоветовал – идите к своей цели. Неважно, спорт это или что-то другое. Ставьте цели, ставьте мини-цели – достигайте и идите вперед. Чувство победы – это круто.
- До скольки лет вы планируете выступать?
- Не загадываю. Я согласился на профессиональный спорт и Hardcore, несмотря на их сложность и травмоопасность по очень простой причине: какой смысл оставаться в любительском боксе и боксировать до 35 лет? Обо мне никто не узнает, я ничего не заработаю, уровень не повышу. Поэтому сейчас я решил взять максимум, а дальше будь что будет. Но запасной аэродром имеется – я учусь на тренера. Именно потому, что понимаю – жизнь разная и везти может не всегда. Но я люблю ставить цели и достигать их, так что, возможно, отправлюсь покорять Америку – история знает примеры великих бойцов, у которые просто купили билет и поехали завоевывать мир.
Семен Каманин
►Семикратный чемпион Эстонии.
►Чемпионаты Европы: дважды пятое место.
►Представитель нарвской команды PSK, которая в данный момент считается лучшей командой Эстонии по боксу.
►Кумиры: Рой Джонсон и Майк Тайсон. Сейчас - Василь Ломаченко.
►Не пьет, не курит. Лучший отдых – пойти в клуб с друзьями потанцевать.