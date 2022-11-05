Потомственный боксер Семен Каманин защищает честь Эстонии

- Нет. Конечно, эмоции есть, но с возрастом учишься их контролировать. Например, в детстве в школе подрался – потом еще неделю трясет. А сейчас вроде и бой серьезный, но на следующий день я уже спокоен. Но в жизни такие эмоции, как в ринге, недопустимы. Наши руки официально считаются холодным оружием и это действительно так – боксер может убить, такие случаи были. Нужно уметь себя контролировать и я всегда выступаю против драк. Я очень молод, мне всего 21, но я знаю, что с меня уже берут пример. И я всегда говорю, что уличная драка – это самое мерзкое, что может произойти с бойцом. Да, есть ситуации, когда приходится защищаться, такое у меня тоже было. Но я никогда не добиваю напавшего. Я до последнего пытаюсь объяснить, что со мной лучше не связываться, но из-за моей комплекции не все это понимают и кто-то пробует. А все эти удары я вижу как в замедленной съемке и у меня срабатывают рефлексы. Когда противник падает, я не добиваю его, а несу салфетки и оказываю помощь. Очень важно уметь остановиться.