Перекресток улиц Рауа и Пронкси, который планировалось закрыть 7 ноября в рамках проведения работ по реконструкции улицы Пронкси, пока останется открытым.
Перекресток улиц Рауа и Пронкси пока останется открытым
«В случае столь масштабного объекта, как улица Пронкси, текущие изменения неизбежны. Ранее мы сообщали о том, что с 7 ноября будет закрыт перекресток улиц Рауа и Пронкси, а отрезок улицы Рауа между улицей Крейцвальди и 21-й школой станет двусторонним. Этих изменений все же не произойдет, и сохранится текущая организация дорожного движения. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиком и планируем во второй половине следующей недели сообщить о последующих изменениях в организации движения», – сказал вице-мэр Владимир Свет.
В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. Уличное пространство будет оснащено современным освещением. Кроме того, на обеих улицах станет больше зеленых насаждений – будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника. Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации.
Реконструкция улицы Пронкси началась 10 октября. Информация о текущей организации дорожного движения на сайте.