Перекресток улиц Рауа и Пронкси пока останется открытым

«В случае столь масштабного объекта, как улица Пронкси, текущие изменения неизбежны. Ранее мы сообщали о том, что с 7 ноября будет закрыт перекресток улиц Рауа и Пронкси, а отрезок улицы Рауа между улицей Крейцвальди и 21-й школой станет двусторонним. Этих изменений все же не произойдет, и сохранится текущая организация дорожного движения. Мы находимся в постоянном контакте с подрядчиком и планируем во второй половине следующей недели сообщить о последующих изменениях в организации движения», – сказал вице-мэр Владимир Свет.